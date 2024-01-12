醫院評鑑難產！王必勝坦言「鑑別力不足」　擬下周再開會討論

▲衛福部政務次長王必勝，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

最新一波醫院評鑑傳出可能會出現醫學中心排名異動而備受關注！原訂去年底公布結果被延至本月中旬，現在恐怕又要再延後。衛福部次長王必勝今（12）日表示，本次評鑑有「鑑別力不足」問題，希望下周再找醫策會核心委員，針對分數再開會討論一次。

王必勝去年底受訪表示，本次醫院評鑑流程稍有延遲，是因為最後一批地區醫院、區域醫院成績處理有一點爭議狀況，12月29日才開會完成評定，評定後會議紀錄簽核到部裡面，之後會進行討論，實際公告時間將延至1月中旬，當時他也說，醫學中心評鑑已經在前一次會議完成評定。

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王必勝今日受訪則表示，醫院評鑑結果還要再研討，因為現在有一些「鑑別力不足問題」，這方面要怎麼處理，希望再找醫策會核心委員針對分數再討論一次，希望下周再開一次會。

王必勝指出，因為醫院評鑑多年沒有評，這次評鑑出來的結果，會發現因為各醫院水準都很高，很難從現有分數分出高低的問題，會議會就這方面問題進行釐清；但王必勝也強調，絕對不會重新評鑑，分數已經核定就是核定了。

目前全台總共有19家醫學中心，透過醫院評鑑評定且數量需進行管制，原本醫院評鑑是每4年進行一次，但剛好2020年遭逢新冠疫情爆發，各醫院需繃緊神經應戰，後續加上發生本土疫情，醫療量能吃緊，一直到今年才恢復進行，已經相隔7年。

台北區（宜蘭縣、基隆市、新北市、台北市、連江縣、金門縣）醫院評鑑在去年11月18日完成第二階段評鑑，日前傳出再次挑戰醫學中心的台北慈濟醫院，竟擠下萬芳醫院，成功升格，這也可能是首次排名出現變動。不過，當時王必勝受訪強調，結果尚未確定。