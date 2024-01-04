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大陸 大陸焦點 特派現場

爸媽借錢百萬送他留學！澳洲海歸失業6年…「當外送員」第6天被捅死

記者鄭思楠／綜合報導

山東青島近日發生社區保全刺死外送員事件，引發外界關注。被刺身亡的的外送員李越凱曾留學澳洲，父母借款花費逾百萬元人民幣（約新台幣427萬元）供他留學，返國5、6年一直沒找到正職工作，沒想到當了外送員6天就遭遇不測慘死。

據《三聯生活周刊》報導，現場監視器畫面顯示，12月5日晚上22點07分，穿著黃色外送服裝的李越凱在一社區門口來回走動，他送餐的白色電動車就停在一旁。穿著藍色保全制服的趙力看到李越凱之後，從社區門口保全亭徑直走向李越凱。

影片中，能看到兩人發生了對話，隨後趙力左手指向李越凱，右手從腰間抽出一把刀，拽住李越凱便向他胸前刺去。

▲▼澳洲海歸失業6年 返工6日慘遭保安刺死。（圖／翻攝自三聯生活周刊）

▲澳洲海歸失業6年，當外送員第六天遭保安刺死。（圖／翻攝自三聯生活周刊）

在趙力的攻擊下，李越凱連連後退，胸前、腰部、背部、臉部身中數刀，他沒有任何反抗，隨後被按倒在地，趙力又在他背部連刺數刀，直到旁邊有幾個人跑過來將趙力拉走。

影片顯示，整個行兇過程只花了1分鐘。案發後，趙力被警方當場逮捕。一名現場的目擊者告訴李越凱家人，該社區不允許外送員騎車進入，在案發前，李越凱曾騎著電動車衝進社區送餐，兩人當時就已經發生衝突。

李越凱是吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市人，今年32歲。他是家中老大，有個還在就讀大學的弟弟，父母已年近60。親戚透露，「父母對他一直抱有很大的期望，高中一畢業就將他送到澳洲留學，讀的是心理學，花費100多萬人民幣（約新台幣427萬元）。」

而李越凱的父親在一家飯店打工，母親給人家當保姆，兩個人1個月的收入加起來才7000多元（人民幣，下同）。留學的費用裡，至少有一半是父母借來的，現在也沒有還完，而且因為缺錢，李越凱還休學了1年。

5、6年前李越凱從澳洲回來，他性格內向，一直沒有找工作，嘗試創業屢屢碰壁，只是沉浸自己有興趣的木工世界裡，經濟狀況捉襟見肘。在走投無路之際，他到青島投靠親戚，先是幫忙從事旅遊業，但因進入冬季生意清淡，於是瞞著父母和親戚去送外賣，工作非常勤奮，別人一天送幾十單，他能送100單。而案發當時，只是他當上外送員的第6天。

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