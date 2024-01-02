　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

工作中遇劫！台中「偉士牌外送員」遭左轉車撞飛　搶救7天不治

記者許權毅／台中報導

台中市南屯區去年12月26日發生一起嚴重車禍，一名43歲楊姓外送員直行時，遭另名駕駛轎車左轉的張女撞上，楊男當場頭部重創，經搶救7天後，仍於1日宣告不治。警方則指出，初判肇事主因是張女未依規定禮讓直行車，目前已向台中地檢報驗，釐清確切死因。

▲▼台中「偉士牌外送員」遭撞飛重創！金屬車體歪掉　驚悚現場曝。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名楊姓外送員遭左轉車撞飛，經搶救7天仍於昨日宣告不治。（圖／記者許權毅攝）

南屯區向上路與永春東路口去年12月26日10時50分發生一起嚴重車禍，楊姓外送員疑似正在工作途中，沿著向上路直行時，遭駕駛黑色轎車的張女撞上。

▲偉士牌騎士車禍身亡。（圖／民眾提供）

▲▼事發現場留下滿地撞擊碎片，可見撞擊當下力道之大。（圖／民眾提供）

▲偉士牌騎士車禍身亡。（圖／民眾提供）

事發現場照片顯示，張女車輛車頭受損嚴重，地上留下滿地車殼碎片，廠牌標示噴落；楊男所騎乘的是偉士牌LXV125，車體雖是金屬製成，仍不敵當下強大撞擊力，整輛車被撞到歪掉，相當驚悚。

▲▼台中「偉士牌外送員」遭撞飛重創！金屬車體歪掉　驚悚現場曝。（圖／記者許權毅攝）

事發現場只見楊男的鞋子、外送箱等物品仍被留在路邊，車體凹陷，行人路過紛紛轉頭查看，直呼驚悚，如今主人已確定無法回來領走。附近店家透露，當時撞擊過後，有看見楊男倒臥在路中，一動也不動。

警方指出，張女手腳受傷，楊男頭部受傷最重，被緊急送往林新醫院治療，雙方均未飲酒。警方初判，肇事主因是張女未依規定禮讓直行車先行，楊男暫無發現肇因，詳細肇責待交大調查釐清。楊男於本月1日離世，已報請台中地檢署檢方相驗。

▲▼台中「偉士牌外送員」遭撞飛重創！金屬車體歪掉　驚悚現場曝。（圖／記者許權毅攝）

ET快訊
快訊／24歲海陸士官墜崖！　頭部重創死亡
40多歲女染疫「發病3天亡」　羅一鈞示警：新冠將現「雙高峰」
台中「偉士牌外送員」遭左轉車撞飛　搶救7天不治
快訊／0056、0050配息出爐　1／17除息
睡夢中被噩耗驚醒！張誌家愛徒悲嘆：約好回來一起打高爾夫
1次2人！　走斑馬線遭撞噴
趙少康還原接洽泰勒絲來台過程　強調「都是實話」：文化部不要亂
爆走比丘尼又來了！搭高鐵開罵　女當場痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北騎士禮讓執勤消防員　急刹遭後車追撞！右手撞斷送醫

海陸士官疲勞騎車自撞！衝出花蓮台9丁線護欄　墜50m懸崖身亡

工作中遇劫！台中「偉士牌外送員」遭左轉車撞飛　搶救7天不治

牽機車走在南迴公路！最近的加油站還有5km　警助備用汽油解危

快訊／汐止公車總站意外！維修氣壓避震器突爆炸　2人受傷送醫

睡夢中被噩耗狂炸驚醒！張誌家愛徒悲嘆：約好回來一起打高爾夫

行人地獄！新北2工人走斑馬線　遭左轉轎車撞飛影片曝

4歲男童抓傷同學...幼保員要他「體驗」狠抓臉　驚悚血痕曝

獨／今年少了張誌家...「力行幫固定過年團聚」　曾豪駒是同學

閃避機車跨雙黃線遭錄影檢舉　他曝這「條例」可申訴爭免罰

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

天后來了！蔡依林全開麥唱跳　18分鐘連8首看超過癮!!!

Jessi繼GAN後　粉絲再教「COW腰」XD

日本7.6強震！台灣團原機折返　觀光署：尚未有國人傷亡受困

淡定水豚遭小羊頭撞屁屁　堅守位置乾脆趴下任牠玩

告五人「搭飛機」趕台北跨年壓軸　《愛人錯過》《披星戴月》秒變KTV

新北騎士禮讓執勤消防員　急刹遭後車追撞！右手撞斷送醫

海陸士官疲勞騎車自撞！衝出花蓮台9丁線護欄　墜50m懸崖身亡

工作中遇劫！台中「偉士牌外送員」遭左轉車撞飛　搶救7天不治

牽機車走在南迴公路！最近的加油站還有5km　警助備用汽油解危

快訊／汐止公車總站意外！維修氣壓避震器突爆炸　2人受傷送醫

睡夢中被噩耗狂炸驚醒！張誌家愛徒悲嘆：約好回來一起打高爾夫

行人地獄！新北2工人走斑馬線　遭左轉轎車撞飛影片曝

4歲男童抓傷同學...幼保員要他「體驗」狠抓臉　驚悚血痕曝

獨／今年少了張誌家...「力行幫固定過年團聚」　曾豪駒是同學

閃避機車跨雙黃線遭錄影檢舉　他曝這「條例」可申訴爭免罰

快訊／61歲楊紫瓊曬「嬰兒腳丫」報喜！　上月剛辦歡宴：2024的小小奇蹟

果粉別等了！外媒估蘋果2024年「不會推出」這五款產品

新北騎士禮讓執勤消防員　急刹遭後車追撞！右手撞斷送醫

遭柯文哲嗆「國民黨是中共支持的人」　侯友宜：己所不欲勿施於人

網購1200多元買新洋裝　正妹穿去看比賽「連續和20女撞衫」糗爆

WTT年終賽3日開打　林昀儒首輪強碰中國梁靖崑

台師大生發起環島徒步募款　「走1K捐100元」助清寒學子

陳維齡遭控偽造文書不起訴！　藝起發光發聲：造成難以彌補的傷害

南韓維安大漏洞？李在明遇襲「50多名警力包圍」　突襲得逞原因曝

轟侯藉巧門獵地　賴競總拆解地籍圖：擁有這塊「裏地」將無往不利

痛爆了！短褲妹被追撞「面朝下滑壘」　她雙腿猛刮柏油路

社會熱門新聞

即／前職棒球星張誌家驚傳猝逝！老母今晨慟接噩耗

張誌家帶家人深圳跨年！疑心肌梗塞猝逝　哥哥回應了

張誌家反常失聯　姊請友人查看驚見他「蜷曲沙發亡」

龐氏騙局5年吸金65億　整排名車畫面曝

張誌家跨年才和前妻、小孩視訊　未料天人永隔

快訊／車停國道　駕駛一早離奇墜橋OHCA

4點搭機赴陸！張誌家母淚崩：要去看孩子最後一面

受邀赴陸比賽！張誌家猝逝　球隊老闆曝：他不喝酒的人

高雄「原子筆哥」找到了：不知鬧這麼大

張誌家前岳父吃驚　頻問死訊「是真的嗎？」

曾PO文抱怨「後腦兩側痛」！張誌家3個月後猝逝

母親顧男友竟獻女兒　雙雙遭判刑定讞

「陳老師」殺人逃亡24年　越南小吃店落網

探班夜店夫！人妻喇舌男客　摩鐵酒醒告性侵

更多熱門

相關新聞

獨／「力行幫固定過年團聚」今年少了張誌家

獨／「力行幫固定過年團聚」今年少了張誌家

前職棒球星張誌家猝逝引起各界詫異，張誌家的啟蒙教練張振楠、妻子現身回憶。張振楠說，張誌家同期還有現樂天桃猿二軍總教練曾豪駒，當年2人就是隊上王牌；師母則說，力行這幾屆只要在小年夜，就會到家裡團聚，大家吃飯、唱歌，說說小時候的趣事，相當快樂，如今張誌家驟逝，讓人不捨。

一次進帳4.2億！　台中最豪辦公樓「連5天賣5間」

一次進帳4.2億！　台中最豪辦公樓「連5天賣5間」

張誌家赴陸前PO文「99加油」留遺憾

張誌家赴陸前PO文「99加油」留遺憾

打炒房政策發酵　台中1年打掉3000戶交易

打炒房政策發酵　台中1年打掉3000戶交易

張誌家前岳父吃驚　頻問死訊「是真的嗎？」

張誌家前岳父吃驚　頻問死訊「是真的嗎？」

關鍵字：

台中車禍偉士牌外送員重創南屯死亡過世

讀者迴響

熱門新聞

張誌家驚傳過世　享年43歲

張誌家在中國教高爾夫球　睡夢中叫不起來

強震1小時「海嘯猛衝」35秒　他回家看傻

即／前職棒球星張誌家驚傳猝逝！老母今晨慟接噩耗

快訊／47歲李銘忠求婚成功！鑽戒套牢10年女友

張誌家帶家人深圳跨年！疑心肌梗塞猝逝　哥哥回應了

地震前6天他發文「感覺一周內有7級地震」

日本地震誤報　氣象廳道歉

不斷更新／7.6強震路斷、活埋最新災情

海嘯沖上新潟　海水撞擊汽車影片曝光

沒有天蠍！5星座才是「真正愛記仇」狠人　千萬別惹

張誌家猝逝！「心肌梗塞」10大恐怖症狀

20歲百萬女網紅車禍墜河亡！車窗鎖死溺斃

張誌家反常失聯　姊請友人查看驚見他「蜷曲沙發亡」

強度挑戰冷氣團！明晨急凍「探11度」　還有2波變天接力

更多

最夯影音

更多
羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻
金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面