工作中遇劫！台中「偉士牌外送員」遭左轉車撞飛　搶救7天不治

記者許權毅／台中報導

台中市南屯區去年12月26日發生一起嚴重車禍，一名43歲楊姓外送員直行時，遭另名駕駛轎車左轉的張女撞上，楊男當場頭部重創，經搶救7天後，仍於1日宣告不治。警方則指出，初判肇事主因是張女未依規定禮讓直行車，目前已向台中地檢報驗，釐清確切死因。

▲台中一名楊姓外送員遭左轉車撞飛，經搶救7天仍於昨日宣告不治。（圖／記者許權毅攝）



南屯區向上路與永春東路口去年12月26日10時50分發生一起嚴重車禍，楊姓外送員疑似正在工作途中，沿著向上路直行時，遭駕駛黑色轎車的張女撞上。

▲▼事發現場留下滿地撞擊碎片，可見撞擊當下力道之大。（圖／民眾提供）



事發現場照片顯示，張女車輛車頭受損嚴重，地上留下滿地車殼碎片，廠牌標示噴落；楊男所騎乘的是偉士牌LXV125，車體雖是金屬製成，仍不敵當下強大撞擊力，整輛車被撞到歪掉，相當驚悚。

事發現場只見楊男的鞋子、外送箱等物品仍被留在路邊，車體凹陷，行人路過紛紛轉頭查看，直呼驚悚，如今主人已確定無法回來領走。附近店家透露，當時撞擊過後，有看見楊男倒臥在路中，一動也不動。

警方指出，張女手腳受傷，楊男頭部受傷最重，被緊急送往林新醫院治療，雙方均未飲酒。警方初判，肇事主因是張女未依規定禮讓直行車先行，楊男暫無發現肇因，詳細肇責待交大調查釐清。楊男於本月1日離世，已報請台中地檢署檢方相驗。