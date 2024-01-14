港媒憂賴清德執政「台海局勢火爆」　北京將給出第一個「耳光」

▲賴清德票倉比例圖。（圖／記者許力方製）

記者蔡儀潔／綜合報導

在2024總統大選中民進黨3連勝，針對未來的台海局勢，外界並不樂觀。香港《明報》形容，「賴清德未來的4年，很可能令台海局勢火爆。」《香港01》則指出，賴清德與蕭美琴結成的「雙獨組合」，北京一定會出某些反應表明態度，只是不知這一記「耳光」到底會是什麼。

檢視中選會公佈數據，賴蕭配得票數未過半，實拿558萬6019票，約40%得票率，創下綠營史上最低票數。不過，民進黨成功實現總統大選3連勝，打破1996年台灣實施總統直選以來沒有政黨能連贏超過2次的「8年魔咒」。

對於此次大選結果，外界擔憂原本已經緊繃的兩岸關係，會再被寒流侵襲。《明報》分析稱，賴清德在選戰中的所謂「中華民國憲法就是風險」言論，可見他的台獨本色，上台後勢必加劇兩岸對立，「如果說蔡英文當政的8年，讓兩岸關係冰封的話，賴清德未來的4年，很可能令台海局勢火爆。」

▲民進黨總統候選人賴清德勝選，現任總統蔡英文發表講話。（圖／路透）

《香港01》則指出，今天的情況和8年前大不一樣，賴清德的台獨立場比蔡英文清晰、激進、冒險多了，兩岸關係如今的「現狀」與2016年完全不可同日而語。

至於蕭美琴，文章指出，她是首個被國台辦2次點名且被加碼制裁的「台獨頑固分子」，想像一下，一個「務實台獨工作者」，加上一個被加碼制裁的「台獨頑固分子」，二人結成「雙獨組合」聯手在台灣執政，對兩岸關係、對台海局勢意味著什麼？

文章認為，對賴清德、蕭美琴上位，北京在口頭表態後，不可能什麼反應都不做，一定會做出某些反應表明態度，而且會和蔡英文上任時的反應力度不同。

對於北京可能使出的手段，外界認為，可能會從經貿和軍事兩方面下手，當中包括可能取消兩岸經濟合作協議（ECFA）的優惠關稅項目、軍演升級等。

回顧2016年蔡英文當選，她提出在兩岸關係上會「維持現狀」，大陸對她尚抱有某種程度的期待，對其當選的表態「聽其言觀其行」+「這是一張未完答卷」。

饒是如此，大陸2016年3月17日毅然恢復了與甘比亞的外交關係，可視為抽向即將組建上任的蔡英文政府的第一記耳光。而如今，從北京多次對賴清德批評，可看出對他不會存在「蜜月觀察期」。

外媒方面，《美聯社》分析稱，賴清德誓言維護台灣實質獨立地位，也希望與中國重啟對話，但他與中國談判成功的可能性幾乎為零。不過美國學者葛來儀（Bonnie S. Glaser）認為，因為中國面臨自身重大問題，未來幾年內應該不至於侵台或發動激烈手段。