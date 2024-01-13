台灣「第5大政黨」驚呆一票人：簡直超神　打贏基進、親民黨

▲第11屆立法委員選舉「小民參政歐巴桑聯盟」異軍突起，正式成為台灣第五大黨。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組趙蔡州／綜合報導

2024年第11屆立法委員選舉13日晚間正式落幕，有網友在批踢踢表示，這次立法委員選舉，「小民參政歐巴桑聯盟」異軍突起，正式成為台灣第五大黨，讓他非常驚訝，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，這次立委選舉的選票已經開完，原本默默無聞的小民參政歐巴桑聯盟（簡稱小歐盟）這次居然異軍突起，拳打親民、腳踢基進並和曾經的第三大黨時代力量相差不多，正式成為台灣的第五大黨，讓他直呼「太神啦」。

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▲「小民歐巴桑聯盟」拿下約13萬票，位列台灣第五大政黨。（圖／中選會）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「立委票我有投他們」、「他們政見寫得很貼近生活，不錯」、「這個經營很久了」、「政見會表現得好」、「基進黨還輸地方媽媽」、「繼續加油，深耕地方」。

「小民參政歐巴桑聯盟」是一群台灣媽媽在2017年成立的政治組織，後在2019年成立政黨，以「小民參政」為口號推出候選人參與台灣議員選舉，曾經在2022年推出15名市議員候選人，分布7縣市，政黨主要關注兒童權利、親子友善、勞動及環境保護等政策議題。