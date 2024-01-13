2024投票率71.86%！　2000年最高「台灣政壇最激三腳督」

▲2024大選。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者詹宜庭、皮心瑀／台北報導

2024大選落幕，最終由民進黨賴清德拿下558萬6019票坐上總統大位，投票率為71.86%，而我國歷屆選舉最高投票率紀錄，為2000年總統選戰的82.69%，恰巧是台灣首次三腳督。當年相較這回選情更加激烈，勝負難分，讓許多選民為了自己的支持者出門投票。

1996年總統大選──投票率76.04%

1996年台灣首次總統直選，共有四組候選人參選，國民黨籍的時任總統李登輝競選連任；民進黨由知名台獨運動人士彭明敏挑戰；前司法院長林洋港獲新黨支持，以無黨籍參選；另還有前監察院長陳履安挑戰大位。

選舉期間，中國大陸因不滿李登輝訪美，解放軍遂在台海周邊進行飛彈演習，美國出動獨立號與尼米茲號兩艘航空母艦，前往台灣海峽與花蓮、台東太平洋海域，但在飛彈危機之下，反讓不少選民轉向支持李登輝，最終以581萬3699得票數、54％得票率當選，投票率為76.04%。

2000年總統大選──投票率82.69%

2000年總統大選，民進黨由陳水扁獲得提名，國民黨派出連戰，而前台灣省長宋楚瑜則決定脫黨參選，成為我國史上首度三腳督局面。選戰之初，宋楚瑜民調始終保持領先，卻因興票案選情受到衝擊，失去了大量的中間選票。

陳水扁打著「清流共治」的口號乘勢崛起，原先民調墊底卻逆轉選戰，最終勝選，完成第一次政黨輪替，終結國民黨在台灣長達55年的執政。

回顧整場選戰，三方攻防激烈，而到了後期，最強的二組候選人戰況更是陷入膠著，激起大批選民的投票意願，投票率截至目前仍為史上最高，達82.69%。

2004年總統大選──投票率80.28%

2004年選舉，泛藍勢力整合成功，國民黨由連戰與當時另立親民黨的宋楚瑜搭擋正副總統參選，對上尋求連任的陳水扁及呂秀蓮。當年選戰雙方支持度未能明顯拉開，選情緊張，而就在大選前一天爆發三一九槍擊事件，陳水扁遭到槍擊，最終以2萬9518票的極小差距打敗國民黨，投票率雖高達80.28%，但廢票高達33萬票，連宋陣營也提出選舉無效訴訟，但以敗訴收場。

2008年總統大選──投票率76.33%

陳水扁任期後半段弊案相繼爆發，到了2008年總統大選，民進黨由謝長廷對上國民黨的馬英九，民進黨雖然保住基本盤，但仍以544萬4949票、得票率41.55%，輸給馬英九、蕭萬長的765萬9014票、得票率58.45%。當時投票率為76.33%，馬英九成為我國政壇最高得票率與得票總數紀錄的總統，直到2020年民進黨的蔡英文競才以817萬0231票超越該紀錄。

2012年總統大選──投票率74.38%

2012年總統大選國民黨由馬英九參選，民進黨派出時任黨主席蔡英文、親民黨則以聯署方式提名宋楚瑜。結果，馬英九以689萬1139票、得票率51.6%勝出；蔡英文獲609萬3578票、得票率45.6%次之；宋楚瑜則以36萬9588票、得票率2.77%墊底，投票率74.38%，馬英九順利連任，且立法院席次過半，繼續完全執政。

2016年總統大選──投票率66.27%

國民黨雖成功拿下兩屆政權，但馬英九在連任前就先因八八風災、油電雙漲重挫聲望，連任後又爆發「馬王政爭」，之後因推動《海峽兩岸服務貿易協議》更爆發太陽花學運，民怨高漲，藍營無人願意參選2016年總統大選，時任立法院副院長的洪秀柱為了「拋磚引玉」率先完成黨內初選登記，沒想到最後成為登記參選的唯一一人。

儘管國民黨內要求洪秀柱的平均民調必須超過30%才能獲得提名，被外界視為「防磚條款」，洪秀柱仍以46.203%的平均支持率通過，但其一中同表等兩岸主張，引發極大爭議，因擔心立委選情受到衝擊，國民黨最終「換柱」，洪秀柱成為我國總統選舉史上，首位通過黨內初選，又被政黨撤銷提名的總統參選人。

該屆大選之初藍營選情就不樂觀，再加上之後「換柱」風波影響，創下自2000年總統選舉以來，藍綠兩黨得票數差距最大的紀錄，由蔡英文以689萬4744票勝出，而該屆大選投票率僅66.27%，是歷屆總統選舉投票率最低的一次。

2020年總統大選──投票率74.90%

蔡英文2016年上任後，因進行年金改革、同婚修法等爭議政策引發民怨，競選連任之初，在黨內初選又遇到當時行政院長賴清德的挑戰，最後順利勝出，對上國民黨聲勢高漲的韓國瑜，一開始選情不樂觀。然而，隨著反送中運動的爆發，蔡英文以817萬0231票高票守住政權。該年大選由於對國際局勢的不安，投票率來到74.90%。

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