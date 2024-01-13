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新北第9選區／林德福當選！莊銘淵工兵精神持續　陳愷寧票數漲4倍

▲林德福（左）、莊銘淵（中）、陳愷寧（右）。（合成圖／翻攝自Facebook／林德福、莊銘淵、永和新希望 陳愷寧）

▲林德福（左）、莊銘淵（中）、陳愷寧（右）。（合成圖／翻攝自Facebook／林德福、莊銘淵、永和新希望 陳愷寧）

記者施怡妏／綜合報導

今（13）日舉行第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉，新北市第9選區此次共有3人參選立委，包含國民黨林德福、民進黨莊銘淵、台灣維新陳愷寧，林德福獲得9萬8260票順利贏得7連霸，莊銘淵感謝5萬名頭家的支持，未來也會繼續努力，陳愷寧則是開直播感謝大家。

林德福在地深耕多年，有雄厚的基層實力，且新北市第9選區過往被外界視為藍營票倉，之前就有不少人相當看好他，這次獲得9萬8260元，得票率57.73%，挑戰7連霸成功。他在臉書發文，「各位雙和鄉親，這98150票的支持！都是對德福的肯定，你們的每一票，都是對德福的信任，德福承諾會繼續做好地方服務、監督國會」。

擔任里長十多年的莊銘淵，獲得5萬613票，得票率29.73%，他感謝5萬名頭家的支持，工兵精神不會消失，「工兵銘淵不會停止努力」，明天一早會在街頭，用徒步+腳踏的方式，向每一位永和頭家謝票，「台灣加油，天佑永和」。

陳愷寧則是開直播謝票，上一次僅獲得4881票，這次獲得2萬1345票，得票率12.54%，票數成長4倍，沒想過自己可以獲得超過2萬票的支持，感謝2萬多名的支持者，還有選舉過程中辛苦幫忙的幕後團隊，笑喊「拿著2萬多票的成績，未來朝著議員的發展前進」。

上次花費0元參選，這一次也是同樣的作法，只花了1萬元印文宣、DM、3支旗子、2支手舉牌，人力資源成本0元。她坦言，雖然再多2千票就可以拿回保證金，有點可惜，可是得票率數字漂亮，讓她很感動，「不花錢的選舉也是可行的，純粹為了理念出來參選，還是會被認可，這件事給了我們很大的鼓勵」。

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