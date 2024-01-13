小王摩鐵啪啪人妻留性愛錄音　被人夫約上山「開戰」還要賠60萬

記者黃翊婷／綜合報導

南投吳姓男子得知妻子外遇劉姓業務，不僅曾與對方上摩鐵開房間，還被拍下裸照、性愛錄音，氣得對劉男提告求償100萬元；劉男則反控吳男將他騙到山上施暴。不過，吳妻出庭詳述自己與劉男的情史以及性愛次數，最終南投地院法官並未採信劉男的說詞，判他應賠償吳男60萬元。

▲劉男承認曾與吳妻上摩鐵，但否認知道對方已婚的身分。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

吳男在判決書中主張，劉男明知妻子已婚，雙方仍展開交往，交往期間發生數次性行為，男方的手機裡還存有妻子的裸照、性愛錄音檔案，種種行為已經侵害到他的配偶身分法益，因此決定提告求償100萬元。

劉男則辯稱，他確實曾與吳妻交往，也去過摩鐵發生性行為，直到後來才發現女方其實已經結婚，沒想到吳男竟然夥同友人將他騙到山區，對他施暴、強逼交出手機及登入帳號，這些反應顯然都與一般蒙受身心痛苦之單純受害人不同，因此主張法官應該裁定駁回吳男的告訴。

然而，吳妻出庭證稱，和劉男是在2020年5、6月間認識，同年年中開始交往，大概交往1年多，2021年9、10月間分手，雙方發生第1次性行為之前，劉男就知道她已經結婚，兩人大概做過5次，當她表明不要再聯絡時，劉男就主動將性愛錄音檔案傳給她。

南投地院法官認為，吳妻應當不會冒著偽證罪的風險，做出不利於自己的證詞，她的證詞應可採信；至於劉男主張遭到吳男施暴的部分，他曾對此提告，但經南投地檢署檢察官調查，最終予以不起訴處分確定。

法官接著表示，吳男得知劉男曾與妻子交往還持有裸照、性愛錄音檔案，這才開始與劉男接觸並展現出想要處理此事的舉動，雖然行為較為激烈，但與常情無違，最終裁定劉男應賠償吳男60萬元，全案仍可上訴。