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社會 社會焦點 保障人權

上億董座偷吃孩子同學的媽媽！正宮見「上身裸照」怒告

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲美女醫師參加學校活動，認識孩子同學的家長，竟然與對方發展出婚外情。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者柯振中／綜合報導

台北市一名美女醫師參加孩子的校園活動，認識了孩子同學的爸爸，進而與對方發展出婚外情，氣得同學爸爸的正宮一狀告上法院。台北地院審理後，判美女醫師須賠60萬元，全案仍可上訴。

據了解，這名美女醫師2012年就曾有過一段婚外情，與同院的醫師不倫、產下了雙胞胎。沒想到孩子長大以後，美女醫師參加學校的活動，認識了孩子同班同學的家長，竟然又與對方發展出婚外情。

美女醫師與孩子同學家長的對話十分露骨，互相傳訊詢問「我們不就是外遇跟偷情嗎」、「我們現在是什麼狀態？戀人」、「我不是一般人啊，一般人可能就跟願做你的情婦了」，還互相傳送依偎與親吻的貼圖，且美女醫師還傳送上半身將近赤裸的照片，對話中也時常在討論性行為的感想，氣得孩子同學的正宮一狀告上法院。

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲正宮看見美女醫師傳送的裸照，氣得將對方告上法院。（圖／記者周亭瑋攝）

對此，美女醫師則說，與孩子同學的爸爸只是一般男女聊天、開玩笑，沒有逾越分際，就算2人有交往，也是因為對方追求所導致，就算真的要賠償，也應該由孩子同學的爸爸來賠償。

不過，台北地院審理後認為，女醫師明知人夫有配偶，仍逾越了一般男女關係的交往，行為超過社會一般通念下配偶所能容忍的範圍，足以破壞正宮與人夫之間就婚姻共同生活圓滿安全及幸福、互守成十義務而建立的感情上確信與歸屬，侵害了正宮基於配偶關係的身分法益，且情節重大。

根據《聯合新聞網》報導，美女醫師孩子同學的爸爸是年收上億的董座，法院衡量雙方的身分以後，判美女醫師須賠60萬元，全案仍可上訴。

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