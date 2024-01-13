首投妹投票「蓋私章」懊悔哭了！眾人嘆：智力測驗是真的

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

2024總統立委大選登場，中選會曾多次提醒在投票時應留意的事項。有網友就表示，朋友所屬的投票所，下午開始有年輕人出現，結果一堆看起來像首投的，投完出來卻露出懊悔神情，「因為把自己的印章蓋上去選票，變成廢票了……」，甚至朋友的正妹姪女也犯了同樣錯誤，懊悔地哭了，引發話題。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「首投妹子用印章蓋選票 哭了怎辦？」文中表示，「朋友那邊的投票所，下午開始年輕人出來，說有一堆看起來像首投的，投完出來都懊悔死」，因為把私章當成投選章蓋上去選票，直接變成一張廢票，「朋友的正妹姪女也一樣低級錯誤，現在很懊悔的在哭，請問該如何安慰？」

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看到貼文後，就有人難以置信，「不會這麼笨吧？選務人員一直提醒先收印章欸」、「這公民課都有教吧？小學生都知道了」、「智力測驗是真的」、「不看規則的怪誰」、「選務人員都會請你把印章收好再進圈選區好嗎」、「除了身分證，腦子要帶好嗎？」也有網友酸，「可能以為那根是蓋手上發限動用的。」

但就有過來人點頭直嘆，「這不是新聞，忘記哪個藝人也是蓋印章」、「看來有些人不知道，蓋私章還滿常發生的= =」、「當過選務人員，真的會有人拿私章來蓋」、「是真的，男友的弟弟投完出來說他蓋錯了。」