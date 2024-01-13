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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張宏陸臉書曬「1動作」GG了！　粉專急刪照片：小編誤植

▲民進黨候選人張宏陸（左）；國民黨候選人林國春（右）。（圖／翻攝自臉書／張宏陸、林國春）

▲民進黨候選人張宏陸（左）；國民黨候選人林國春（右）。（圖／翻攝自臉書／張宏陸、林國春）

記者周亭瑋／綜合報導

今是2024總統、立委選舉投開票日。新北市第6選區（板橋區中正里等65里）民進黨候選人張宏陸在投完票後，粉專立刻曬出照片；然而，照片中他比出自己號次的舉動，疑違反中選會規範，對手國民黨候選人林國春表示，已向中選會檢舉。事後，粉專火速下架照片，張宏陸競選辦公室也回應，一切會依法承擔。

林國春稍早在粉專發文，「剛剛同仁跟我回報，張宏陸先生，在投票所外比出自己的號次並發在公開社群平台上，這是公然違反中選會規範。我已經向中選會檢舉，張宏陸先生應被處以處以20萬元以上200萬元以下罰鍰。」

事後，粉專已迅速刪除照片，張宏陸競選辦公室則回應，因小編不熟悉相關法規，誤植有疑慮的照片，由候選人概括承受，「目前已於第一時間撤下，若有違反選罷法規定，該怎麼處理、怎麼受罰，我們一切依法承擔。」

根據中選會規定，1月13日凌晨零點起，不能在通訊軟體 LINE、臉書等社群媒體拉票，不能配戴印有候選人資訊的口罩、競選小物進入投票所，不能比任何影射號碼的手勢，連在頭髮上剃出候選人頭像、穿著候選人競選背心在投票所附近徘徊等都不行，違者恐被處10萬元以上，100萬元以下罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰。政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人還會加重處罰，處20萬元以上200萬元以下罰鍰。

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