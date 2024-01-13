最後提醒！投票「1證件」沒帶直接投不了　沒有通知單還有救

▲投票3寶「身分證」忘了帶就GG了。（圖／CTWANT提供）

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2024總統立委大選登場，許多外地遊子已買好機票車票，返鄉投下神聖1票。卻有網友發文「投票通知單被家人丟掉」求救。貼文一出除引發熱議，還有內行人表示沒有通知單其實也能投票。

近幾天PTT、Dcard上有些網友因為沒收到、弄丟，甚至「家人打掃時把投票通知單丟掉」而發文求救。對此，有內行網友介紹只要進行2步驟，即使沒有投票通知單也可以去投票。

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首先，到內政部「113年第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉投票所地點查詢」網站，輸入身分證字號及出生年月日查詢最重要的「通知單編號」，以及當天投票所；投票日記得攜帶身分證、印章，請求投票所內選務人員協助，就能完成投票作業。

另有不少網友表示，投票必備3物的身分證、印章及投票通知單中，最重要的就是身分證，因為依據中選會「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉易讀版投票指南手冊」， 若當天忘記帶印章，其實可以在名冊蓋手印或簽名，但若帶到舊版或沒帶身分證，就無法投票。

一名當時返鄉首投的Dcard網友，在1年多前的九合一大選時，就因為「到家準備投票才發現沒帶身分證」，錯過人生中重要的第一次，崩潰直呼：「我真的很想投票，人生第一次欸，真的很想支持我想投的候選人。」

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