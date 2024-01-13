投票所排隊人潮轉3圈　鄉民驚嘆不輸辦年貨：年輕人比想像多

記者黃翊婷／綜合報導

今日（13日）是2024總統大選投票日，各地投票所紛紛出現投票人潮，土城某小學甚至湧現大批排隊人潮，還有民眾透露已經排了30分鐘都還沒輪到自己。PTT上也有許多網友發文表示，自己一早就去投票，發現年輕人比想像中多，但還是以老年人居多，人潮堪比辦年貨。

▲各地投票所一早便湧入許多人。（圖／記者鄭遠龍攝，下同。）

中選會提醒民眾投票時，需攜帶身分證、印章、投票通知單。根據《三立新聞網》報導，新北市土城某小學的投票所一早就出現排隊人潮，一名民眾表示，自己在上午7點50分抵達並開始排隊，結果排了30分鐘都還沒輪到，目測排隊人龍至少轉了3圈。

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PTT上也有網友發文表示，一大早吃完早餐就去投票，沒想到早上8點竟然已經湧入許多人，「不輸辦年貨的人潮」，嚇了一大跳。其他網友也紛紛留言分享自己遇到的狀況，「認真說，7點55分去排隊已經排了30幾個人，約3、4成是年輕人」、「年輕人比想像中多，但老人還是比較多」、「排隊前10名，年輕人和老人勢均力敵」。

▼▲有網友發現，這次早上排隊投票的人潮，年輕人比想像中還多。

事實上，早在投票前一晚，高鐵、台鐵及客運站便出現返鄉投票的人潮。媒體人黃揚明在臉書PO文表示，「（12日晚間）10點多在高鐵台北站、台北轉運站等地，湧入排隊返鄉人潮」。畫面顯示，台北車站高鐵、轉運站都有大批民眾排隊等待購票、上車。