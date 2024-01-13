柯文哲投完票坦言「昨晚睡得好」　陳佩琪一旁爆料：他睡到打呼

▲2024總統大選，柯文哲、陳佩琪投票。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

今為總統立委大選投票日，民眾黨總統候選人柯文哲與妻子陳佩琪，一早7時58分左右抵達金甌女中投開票所進行投票。被問到昨晚有無睡好，柯文哲直言平常心睡很好，陳佩琪則補充稱，柯文哲睡到都打呼；另外，關於投完票的規劃，柯文哲坦言，會把一些該讀的資料讀完，有很多事要做。

柯文哲、陳佩琪13日上午到金甌女中投開票所進行投票，被問到今日心情如何，昨晚有無睡好？柯文哲坦言「平常心睡很好」，陳佩琪則說，這幾天做比較耗體力的掃街，所以當然是睡得很好，「我覺得主席應該也睡得很好，因為他鼻子過敏，睡覺睡到都打呼了，所以我相信他是睡得很熟。」

至於長時間努力至今的心情為何？柯文哲回應，反正每天把每天該做的事情做完，每個階段再計畫下一個階段。由於先前說不知道兒女會不會出來投票，被問到兒子會不會出門投票，以及認為今日投票率會不會高？柯文哲說「會啊！還沒起床」，今天天氣不錯，應該會好一些，否則下雨或太冷一定會有影響。

媒體追問，投完票之後的行程規劃為何？柯文哲稱，要把一些該讀的資料讀完，有很多事要做；陳佩琪則說要把家裡打掃一下，很久沒清。