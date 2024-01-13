投票完揪團吃！　超商「霜淇淋買1送1」只有今天

▲超商霜淇淋今天買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

投票完就揪團衝吃冰！有超商今（13）日於全門市祭出限時1天「霜淇淋買1送1」優惠，且開放口味任選，提醒須使用指定電子支付才可享有優惠。

全家今（13）日於全門市祭出限時1天「Fami!c霜淇淋任選買1送1」超殺優惠，目前最新口味為青花驕聯名「青花椒霜淇淋」，選用小農牛奶霜淇淋、比利時巧克力霜淇淋作為基底，淋上以江津九葉青花椒提煉的「青花椒麻香淬油」，大口咬下可以吃到微麻、辣的尾韻，單支售價49元，提醒淬油為買霜淇淋即送1包，讓消費者任意選擇淋或不淋，還有綜合牛奶巧克力口味，只要使用全盈+pay支付即可享買1送1。

▲7-11開賣限量「草莓開運霜饗」霜淇淋。（圖／記者周姈姈攝）

另，7-11近日也強勢開賣與台北排隊名店「法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie」聯名推出的「草莓開運霜饗霜淇淋」，特選歐洲進口草莓汁搭配瑞穗鮮乳製成，每一口都能吃到酸甜草莓結合濃郁奶香，且上市期間更首度復刻1980年代限量霜淇淋餅杯「雙饗炮」造型盛裝，吸睛又美味。

「草莓開運霜饗」霜淇淋每支售價49元，今（13）日、明（14）日2天只要憑icash 2.0、icash Pay支付，即可享「第2件半價吃」優惠。