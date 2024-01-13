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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／藍白分裂成致命傷！棄保沒有奏效　3關鍵成侯友宜敗選原因

▲▼國民黨正副總統候選人侯友宜趙少康確定敗選後，在競選團隊的陪同下到達國民黨開票之夜現場發表落選感言。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨正副總統候選人侯友宜趙少康確定敗選後，在競選團隊的陪同下到達國民黨開票之夜現場發表落選感言。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康在2024總統大選吞敗，藍營人士直言，選戰初期的「換侯」聲浪，加上新北餵藥案，以及侯一開始到政大、台大的兩場座談，可說是出師未捷，給了侯友宜重重一擊；雖然選戰中期，侯民調回升，　擺脫老三困境，但始終無法甩開民眾黨柯文哲的糾纏，也不能超越民進黨賴清德。選戰後期，侯康陣營極力操作棄保，甚至說出「投白等於白投」，仍然無力回天，畢竟藍白支持者，同質性本就不高，選票難以流動，種種因素加起來，成為侯友宜輸掉的最主要原因。

時間拉到選戰的初始，當時國民黨初選有不少人爭取，包括鴻海創辦人郭台銘、孫文學校總校長張亞中等人，最終國民黨徵召侯友宜，不過5月17日徵召後，郭台銘不滿國民黨初選規則不公，黨內整合出現裂痕；因此侯徵召後未應該有的慶祝行情沒有出現，一開始氣勢就差了。

侯友宜競選連任新北市長，被塑造出「漢子」的形象，但卻在新北爆出幼兒園餵藥案，形象受挫，緊接著至政大座談會演講時，答非所問的影片，在網路上瘋傳，不僅重創侯民調，也讓侯友宜的信心跌落谷底，模糊的人設，讓侯友宜一時之間找不到自己的定位。

然而此時屋漏又逢連夜雨，侯友宜民調一蹶不振，「侯老三」稱號不逕而走，黨內要求在七月全代會上換侯聲四起，這一階段應該是侯最艱困的時期。

挺過換侯期的侯友宜，也迅速調整了選戰策略，9月時藉著訪美期間表現優異，也讓國民黨內部士氣大增，侯的民調也出現上升趨勢。也許是信心回來了，侯民調開始躍為第二。當侯有了底氣之後，藍白合的議題也被搬上檯面，畢竟分裂的非綠陣營，難以抵抗團結的民進黨。只是「藍白合」成了「藍白拖」，藍白兩黨終究因為缺乏互信，最後在君悅飯店活生生上演了一齣分手鬧劇。

▲▼國民黨正副總統候選人侯友宜趙少康確定敗選後，在競選團隊的陪同下到達國民黨開票之夜現場發表落選感言。（圖／記者湯興漢攝）

趕在11月24日登記前，侯友宜正式宣布由中廣董事長趙少康擔任副手，趙戰鬥藍的形象，與侯成為強烈互補，侯康配成形後，確實讓多數藍營支持者歸隊，表現在民調上，就是「侯康配」與「賴蕭配」的差距不斷在縮小中；反觀當時的柯文哲除了因為藍白破局受傷慘重之外，連副手新光公主吳欣盈都成為被外界不斷議論的人，此時連柯都不諱言，民眾黨進入動盪期。

不過就在侯康不斷逼近賴蕭配時，侯友宜妻子家族凱旋苑再次被民進黨拿出來攻擊，儘管賴清德萬里老家違建也被揪出來成為「賴皮寮」嘲諷，但是凱旋苑租金昂貴，讓侯友宜成為民進黨口中的「包租侯」。而此議題初起時，侯辦一直認為，2018年侯選新北市長時已炒過一遍，他們也解釋了，這題純粹「冷飯熱炒」。但是總統大選與新北市長選舉層級畢竟不同，再者居住正義一直是大選話題，偏偏凱旋苑租戶以年輕人居多，這種相對剝奪感，確實傷及侯友宜選情 。

有藍營人士認為，凱旋苑事件除了沒有及時回應、輕忽議題外，也因該議題的觀感不佳，流失到許多年輕選票。在選戰尾聲，黨中央及侯辦都拿出「老派作法」打選戰，遇到綠營有爭議的問題，僅發新聞稿、開記者會回擊，反映力道及精準度遠遠不夠；甚至之前「藍白合」破局時，被白營攻擊的「六趴黨」也遲遲未解釋清楚，讓火沒有及時滅掉。

而在倒數最後一週時，儘管侯友宜本人，甚至趙少康、韓國瑜、蕭萬長等人都呼籲集中選票，還不惜要柯文哲表態選後不會跟綠營合作，無非就是要塑造柯跟綠營之間的曖昧關係，激起討厭民進黨的人把票投給侯康，但因為柯文哲幾場掃街氣勢驚人，再加上柯粉本就是討厭藍綠，種種因素讓棄保變得更難操作。

國民黨人士表示，這次的選戰，給國民黨重重一擊，這也是中華民國民選以來首次8年同一政黨執政後，沒有政黨輪替，撇開國民黨未來要面對的問題，侯友宜有可能也會面對新北市長罷免案，若是如此也將是對他政治生涯的重大考驗。

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