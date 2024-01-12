公開表態會出事？8.3萬親綠粉號召「粉絲截圖」　店家網紅都在列

▲親綠粉號召「粉絲截圖」，抓出公開表態的其他網友、網紅、店家及藝人。（圖／翻攝Threads）



記者鄒鎮宇／綜合報導

距離2024總統大選倒數1天，各黨總統候選人紛紛造勢，凝聚支持者的信念。有網友發現，8.3萬人追蹤的匿名親綠粉專「James Hsieh」要求粉絲截圖公開支持柯文哲的店家、網紅及藝人等，讓其他網友看不下去。

「James Hsieh」近日在社群平台X（舊稱推特）、Threads等社群平台發文說，「請問有那些YouTuber網紅直播主小模名人kol藝人已公開表態挺柯？歡迎留言，貼截圖，我要防雷退追」，「有截圖說投一號或柯，這個就算啊，不一定要發串文。在公開的留言之下表態就是表態，你知道有多少藝人在留言的時候被截圖然後就是等同於他發文說的話嗎」。

事後，許多粉絲紛紛PO出截圖，包括實體店家、部落客、YouTuber、網美、網紅、直播主及前總統陳水扁等人，兩邊社群的留言破200則，甚至有網紅進入柯文哲的直播，都被截圖PO出。

該PO文被網友轉至PTT表示，「這次阿北真的出事了，挺柯的網紅跟餐廳會被抵制」，讓網友看完紛紛留言，「白癡網軍帳號」、「最可笑的是還天天帶風向酸別人愛出征」，也有人說「你可以表態，我可以拒買，怎麼了嗎」、「每個人有他的自由」、「好的，全部抵制」、「詹姆士是連呱吉都噴」。

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