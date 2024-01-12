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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

街頭演唱會上線！陳其邁「選前夜」陪8候選人車掃喊：往前走　　

▲陳其邁在選前之夜繼續車掃，現場宛如嘉年華 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁在選前之夜繼續車掃，現場宛如嘉年華 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

投票日前夕，高雄市長陳其邁帶領8席民進黨立委，號召支持者一起出門車掃，用車隊嘉年華的形式跑遍高雄各區，力求衝高支持者投票率。現場也邀請神秘嘉賓歌手林宗興登上車掃戰車開唱，陳其邁更感性喊話高雄人「我會和大家一起，自信勇敢的往前走」！

選前之夜在高雄市區出現車隊嘉年華，除了各大路口聚集了滿滿支持者，在車隊經過時揮舞旗幟燃放鞭炮助威，大量機車和旗海跟隨車隊其後更形成壯觀景象，機車頭燈在高雄夜晚的街道上串起一條光龍，所過之處也吸引無數目光；也有支持者用騎腳踏車和電動助行車的方式，揹著立委候選人黃捷的擋泥板競選小物緊緊跟著車隊，陳其邁除了拿起麥克風和沿途的市民誠心拜票，更不忘引導長長車龍，並提醒支持者跟車要注意安全。

當車掃路程來到半途時，神秘嘉賓，歌手林宗興和黃捷的妹妹黃蓉現身，一起登上陳其邁和黃捷所在的車掃戰車，在支持者的簇擁和鼓譟下一連唱了《咱上愛的所在》、《挪威的森林》兩首歌，靈魂歌手上身的陳其邁還不忘請支持者點亮手機的燈光，現場開起360度露天演唱會，兩首歌結束後還意猶未竟的加碼《兩隻老虎》。火熱的氣氛也讓當晚直播觀看人數來到最高約5000人，網友紛紛留言「邁邁街頭演唱會上線。」、「是靈魂歌手邁克風！」、「真羨慕在現場的人。」

陳其邁表示台灣是民主自信的國家，接下來也要持續在正確的道路上前進，他也拜託大家除了票投賴清德、蔡英文，更重要的是高雄八席立委一定都要過關，讓他能夠和所有勇敢的高雄人一起，自信勇敢的向前走。

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