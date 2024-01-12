余天斥在野「下架？下啥毀啊？」　板橋飆歌「母親的名叫台灣」

▲余天今天晚間在板橋造勢飆唱「母親的名叫台灣」。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈、杜冠霖／新北報導

民進黨總統候選人賴清德新北市競總主委余天今（12）晚間出席「台灣美德站出來，迎向勝利選前之夜」造勢晚會，他不改大砲個性脫口斥責在野黨，「他們在說什麼要下架民進黨，講那『啥小話』？」、「下架？下啥毀啊？真的是，想到就很生氣，對不對？」隨後帶來一曲「母親的名叫台灣」，炒熱現場氣氛。

余天日前坦言，因自薦擔任不分區立委未果，「心裡不舒服」，不過他個人事小，為了大局，還是決定出來輔選。他今天晚間現身新北市選前之夜造勢，一登台就引發支持者激動歡呼、揮舞旗幟喝采，歡迎「天哥」登台。

余天致詞時向民眾「報告」說，兒子余祥銓生了一個女兒，「我做阿公啊啦！」超開心的，孫女很可愛，不曉得是像余祥銓，還是像自己？這次的總統選舉，這3組人看起來，哪一組「比較像總統」？看就知道，賴清德擔任過立委、市長、行政院長、副總統，加上副手蕭美琴在美國這麼久，這陣容是「世界級的」。

余天還說，這次的立委很重要，國會要過半才有辦法做事情，拜託大家支持民進黨提名的立委，尤其是關乎不分區立委席次的政黨票，「雖然我沒有在不分區，但是那是我個人的事情，國會更重要，對不對？」拜託大家，政黨票一定要投給6號民進黨。

余天直言，「他們在說什麼要下架民進黨，講那『啥小話』？」不是啦，看總統蔡英文這8年來做這麼好，前總統馬英九執政期間台股才8千多點，蔡總統做到現在，已經近1萬8千多點了，對不對？光看這點就知道，「下架？下啥毀啊？真的是，想到就很生氣，對不對？」