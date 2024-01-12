200萬人上街！「台灣哪場活動狂吸人潮」鄉民點名2場：不可能超越

▲柯文哲凱道選前之夜開場前人潮狀況。（圖／民眾黨總統候選人柯文哲競辦提供）

記者曾筠淇／綜合報導

民眾黨總統候選人柯文哲今（12）日在凱道前舉辦選前造勢最終場，就有網友發文表示，很多人都會選在凱道辦活動，在大家的印象中，最多人、聲勢最大的集會活動是哪場？貼文曝光後，隨即引發底下網友討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「台灣歷史上最多人的集會是哪場」為標題發文，提到每當民眾有訴求、要舉辦造勢活動，凱道（凱達格蘭大道）都是非常熱門的地點。在大家的印象中，歷史上最多人、聲勢最大的集會活動是哪一場呢？

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▲賴清德昨（11）日在凱道舉行「台灣美德站出來，凱道護國之夜」造勢活動。（圖／賴清德競選辦公室提供）

貼文曝光後，不少網友都想到「百萬人民倒扁運動」（倒扁紅衫軍運動），「紅衫軍第一名吧」、「紅衫軍，真正癱瘓台北交通」、「紅衫軍是這輩子看過最誇張的一次」、「紅衫軍那真的跟革命沒兩樣」、「紅衫軍啊，主辦都喊到100萬人了」、「絕對是紅衫軍那次，真是經典」、「 倒扁真是史無前例」、「倒扁那時蠻可怕的」。

還有不少網友想到「228百萬人手牽手護台灣」，「牽手護台灣吧」、「228手牽手」、「小時候參加過手牽手護台灣」、「牽手護台灣啦，而且理論上不可能被超越」、「牽手護台灣吧？整條」、「你沒有限制地點的話是牽手護台灣啊」。

▲侯友宜去年12月23日在凱道舉辦「台灣平安，人民侯康」造勢活動。（圖／記者林敬旻攝）

據了解，「228百萬人手牽手護台灣」是2004年2月28日在台灣西部舉行的活動，當時約有200萬人參加，眾人以牽手方式排列成500公里的人鏈，是台灣史上最大規模的運動。此活動目的是反對中國部署針對台灣的飛彈設施，以及支持反飛彈公投，主要組織者為民進黨、台灣團結聯盟，李登輝和陳水扁都有參與此活動。

百萬人民倒扁運動則由施明德在2006年8月發起，當時因陳水扁政府爆發貪汙事證，因此施明德呼籲群眾每人捐100元，承諾支持反貪倒扁運動。而在同年9月9日，民眾集結於凱道，以靜坐方式表明立場。當時主辦單位稱有超過百萬人參與活動，但台北市警察局估計遊行約有36萬人參加。