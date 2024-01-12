獨／台中二寶媽遭夾死！夫曝「不追究責任」悲吐：太太無法活過來

記者白珈陽、戴若涵／台中報導

台中市西區一處社區停車場11日下午發生死亡事件！一名42歲黃姓女住戶停車時，因不明原因頸部遭機械車位夾住，經緊急送醫搶救仍宣告不治。事後台中市後府調查發現，這處機械停車設備並未定期安檢，已勒令停用。對此，死者丈夫心碎表示，不打算追究責任，直言發生這種事情大家都不願意。

▲台中二寶媽頸部遭夾，老公受訪心碎。（圖／記者白珈陽攝）

回顧事發經過，社區一名38歲陳姓鄰居11日下午開車進入停車場時，發現一輛轎車斜停不動，下車查看卻發現，黃女的頸部被夾住，隨即報警處理。警消獲報到場，出動破壞器材救出已無呼吸心跳的黃女，雖經醫院全力搶救，黃女仍因創傷性窒息不治。

▲黃女經緊急送醫搶救仍宣告不治。（圖／民眾提供）

據了解，黃女是一名髮型設計師，婚後與先生育有3歲、8歲的子女，夫妻倆在該社區已居住多年，事發前一天才帶著小孩到隔壁寵物店看貓狗，不料，事隔一日竟發生憾事。

事後台中市政府調查發現，這處機械停車設備並未定期安檢，已勒令停用，並依規定處1萬5千元罰鍰。黃女丈夫面對媒體提問是否追究相關人員責任，則是哽咽回應，不打算追究責任，追究也無法讓太太活過來，發生這種事情都不願意，而且社區內住戶都很好，一直安慰、鼓勵他，希望能堅強的走下去。