感冒「硬扛10多天」！醫照X光驚：2個肺全白了…肺功能基本喪失

▲一女子患流感扛了10多天兩個肺都白了。（圖／翻攝自揚州廣播電視台）

記者鄭思楠／綜合報導

入冬後呼吸道疾病繼續肆虐！大陸繼A型流感之後，又進入B型流感高峰。江蘇省揚州一名51歲陳姓女子近日得了流感，沒有及時就醫，自己硬抗流感10天，結果當場昏倒，「扛不住了」的情況下前往醫院治療。醫院檢測結果，肺功能基本喪失，呼吸衰竭，兩個肺都白了，隨時發生生命危險。

綜合陸媒報導，陳女今年51歲，是一名糖尿病患者。去年12月14日，她開始出現流感症狀，發熱、咳嗽、乏力，但由於對流感的輕視，她選擇在家中自行休養。在接下來的10多天中，陳女的症狀逐漸加重，她開始出現胸悶、氣喘，但仍未前往醫院就診。

直到幾天前，陳女突然昏倒在家中，家人緊急將她送往社區醫院救治。然而，在打點滴的過程中，陳女突然陷入昏迷。醫生立刻為她進行詳細檢查，發現她的兩肺都已經變白，這是流感併發症導致的嚴重肺炎。

該女子經過醫院的詳細檢查，肺部已經感染多重病毒，屬於混合感染。醫生指出硬抗流感的行為極大增加了致病真菌的感染，最終導致白肺。

醫生提醒，現在是流感高發季節，其中老年慢性病患者、孕婦、嬰幼兒屬於重症肺炎高風險人群，一旦出現持續高熱，呼吸困難等症狀要立即就醫，切勿硬抗。

目前，陳女正在醫院接受治療和觀察。