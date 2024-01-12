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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／柯文哲「凱道公民之夜」登場　號召「千萬YouTuber們」來相挺

記者袁茵／台北報導

距離2024總統大選倒數1天，民眾黨總統候選人柯文哲12日晚間6時30分在凱達格蘭大道舉辦「凱道公民之夜」，面對先前民進黨台北市黨部主委張茂楠以「瀉藥說」唱衰，加上民進黨昨在凱道喊出20萬人且人潮擠爆景福門，柯文哲今日凱道人數將格外備受關注；據了解，柯營找來一群YouTuber到場，盼吸引年輕人上街，而《東森新媒體ETtoday》將全程直播。

柯文哲陣營於日前順利搶下凱達格蘭大道路權，結果被張茂楠以「沒那個屁股還吃那個瀉藥」來批評，引爆柯粉不滿情緒，進而促使柯粉搶1月13日民進黨總統候選人賴清德競總前的北平東路路權，但儘管當下路權申請成功，最終仍被台北市政府警察局以安全為由駁回。

▲▼柯文哲「TeamKP召集令-高雄場」造勢活動。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（資料圖／記者袁茵攝）

由於民進黨11日晚間於凱道舉辦「凱道護國之夜」，並喊出現場聚集20萬人等數字，而從空拍圖來看，人潮也溢出至景福門以外，因此柯文哲今日凱道人數格外重要，也將影響柯明投票日士氣。

根據民眾黨規劃的流程，下午4時開放民眾做安檢進場，並於6時30分進行暖場表演，晚間7時10分由5名雙北市議員帶頭助講，接著約7時30分找來多位嘉賓、名人上台，據了解，民眾黨找來眾多挺柯YouTuber、網紅聚集，且YouTube訂閱數加起來將高達千萬。

晚間8時40分左右，由7名區域立委候選人上台致詞，分別為張其祿、邱臣遠、賴香伶、李慕妍、曾尹儷、陳琬惠、李有宜等；而活動到晚間9時，由副總統候選人吳欣盈上台短講，隨後還有34名不分區立委候選人一一到場，包括黃國昌、黃珊珊等人在內，並於台上等待柯文哲大進場。

據了解，柯文哲預計在晚上9時18分左右抵達凱道，因此次主軸為「公民之夜」，所以景福門前將擺放一座「大肥皂箱」，而柯在大進場之前，將先站在大肥皂箱向最後面的選民們談話，之後才進行大進場活動，並上台致詞，最終在大合唱下結束造勢。

▼柯文哲台北車隊掃街。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼柯文哲台北車隊掃街。（圖／記者黃克翔攝）

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