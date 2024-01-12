另類母雞？柯文哲車掃連碰4位立委候選人　「最大柯粉」現身送愛

▲民眾黨候選人柯文哲合體議員黃瀞瑩、總幹事黃珊珊進行車隊掃街。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

2024總統大選倒數最後1天，民眾黨候選人柯文哲12日繼續台北市車掃行程，這次由北投出發一路往南到文山區。在上午場行經石牌、天母時，柯陸續遇到國民黨張斯綱、民進黨吳思瑤、新黨侯漢廷等選區立委候選人，由於柯的車隊帶著大批支持者、媒體，巧遇3人形同另類母雞。此外，車隊在經過捷運東門站時，「最大柯粉」、妻子陳佩琪也在路邊等候，為丈夫加油打氣。

12日上午結束國際記者會後，柯文哲與吳欣盈趕忙從中山站的晶華酒店趕到新北投捷運站，合體在地議員黃瀞瑩以及競選總幹事黃珊珊展開車掃。

雖然士林北投一帶的道路寬度不大，但途中仍規劃不少應援點，包括北投市場、士東市場以及捷運石牌站、士林站等，都有大批支持者聚集等候柯到來。另外，途中也有零星的支持者拿著旗幟、自製看板在路邊加油打氣，但也有不少人比出倒讚手勢等。

有趣的是，由於今天是掃街、競選活動的最後機會，柯文哲在車掃途中先是遇到張斯綱車隊，雙方禮貌互道加油；接著在榮總附近還巧遇吳思瑤車隊，柯還跟吳說了句「long time no see」，之後更在天母遇到侯漢廷，一次把士北選區的立委候選人都見完。

車隊上半場選擇百齡高中作為中繼點，停靠休息時，學校內的學生不只跑來圍觀，還大喊「凍蒜」、「阿北加油」等，氣氛相當熱絡，更是讓柯看傻眼不知如何回應。而一旁的黃瀞瑩則說，一定要回去拉票投給柯。

隨後車隊繼續進行，行經中正萬華區時，還巧遇立委候選人于美人車隊，一左一右把龍山寺前擠得非常熱鬧。接著在經過捷運東門站時，「最大柯粉」、妻子陳佩琪也驚喜現身，一起和支持者、黨工在路邊等候，為柯加油打氣。

▲民眾黨總統候選人柯文哲至士林、北投區掃街遇住戶比出「倒讚」。（圖／記者陳家祥攝）



▲陳佩琪與支持者一起在路邊幫丈夫柯文哲加油。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲掃街車隊巧遇于美人。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨總統候選人柯文哲至台北市士林、北投區掃街，支持者熱情歡呼。（圖／記者陳家祥攝）



▲民眾黨總統候選人柯文哲至台北市士林、北投區掃街，民進黨支持者拿賴蕭標語反擊。（圖／記者陳家祥攝）

▲大批支持者幫民眾黨總統候選人柯文哲加油。（圖／記者陳家祥攝）