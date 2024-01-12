「鐵路邊坡維護與管理」草案出爐　納異物入侵及落石告警

▲為確保鐵路安全，交通部鐵道局完成「鐵路邊坡維護與管理規範」草案擬訂。（示意圖／台鐵公司）

記者李姿慧／台北報導

近年由於全球氣候變遷，極端天候及瞬間降雨量異常，造成鐵公路邊坡災害發生，為確保鐵路運輸安全，交通部鐵道局已完成「鐵路邊坡維護與管理規範」草案擬訂，整合現有的鐵路邊坡維護與管理作業，明訂邊坡檢查、檢測及監測等管理，納入「異物入侵及落石告警系統」，交通部審議通過後將可實施。

極端氣候常造成鐵公路邊坡災害發生，譬如民國109年台鐵猴硐邊坡及110年高鐵苗栗通霄段邊坡滑動，為確保安全，鐵道局辦理「鐵路邊坡維護與管理規範」草案擬訂，整合既有鐵路邊坡維護與管理作業，分別就邊坡檢查、檢測及監測等各項養護工作，說明其應辦理檢查或檢測之方式、檢查項目、注意事項等，以及邊坡評估分級流程及安全管理相應之處理方式與維護方法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於鐵路邊坡特性在於大部分邊坡不易接近，以往邊坡管理僅關注路權範圍，近期鐵路邊坡崩塌事件檢討顯示，路權外水因素和土地利用變化亦為影響邊坡穩定的重要因素。

交通部鐵道局表示，「鐵路邊坡維護與管理規範」草案引入「維護管理關注範圍」，將路權外影響邊坡穩定之因素納入管理，並透過觀測方式追蹤，確保邊坡安全。

此外，考慮到列車在專用固定軌道上高速行駛，反應時間短且煞停距離長，規範中還納入了「異物入侵及落石告警系統」。當發生異物入侵事件時，該系統將以號誌或系統訊號方式告知列車煞停，以確保營運的安全。

鐵道局表示，草案內容包含「總則」、「邊坡單元與維護管理關注範圍」、「維護管理關注範圍觀測」、「邊坡檢查」、「邊坡檢測」、「邊坡穩定及通行安全監測」、「邊坡評估分級」及「安全管理」等八章，112年12月29日提報交通部進行草案審議，待交通部審議通過後頒布實施，提供鐵路機構依循。