網紅提案訂「大型重機行駛國道進度」　交部：先改變駕駛行為觀感

▲大型重機車主爭取國道行駛路權。（資料圖／車主提供）

記者李姿慧／台北報導

為爭取大型重型機車上國道，YouTuber「通勤者之歌」去年11月在公共政策網路參與平台提案，要求高公局制定國道開放大型重機進度表，並達連署門檻，交通部也正式提出回應，指現階段社會各界對該放大型重機行駛國道尚無共識，該提案暫不採納，後續待重機騎士改變外界對其駕駛行為觀感，凝聚共識後再研議。

YouTuber「通勤者之歌」去年11月在公共政策網路參與平台提案，要求交通部高公局制定國道開放大型重機進度表，指大型重機得行駛高速公路之法律經立法院修法通過將滿12年，高公局至今仍沒有公告任何一條高速公路供大型重機用路人行駛；法律條文三讀通過超過10年並未實施，為民主社會笑話，也是國家權力失衡象徵，具備大型重機駕駛執照的國民已突破50萬人，高公局變相禁止大型重機使用者法定權利，侵害人權，也嚴重打擊國內大型重機相關產業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該提案要求高公局應針對大型重機行駛高速公路提出進度表，包括明確的開放或者試辦時程、具體的檢核或試辦通過標準、大型重機收費標準以及收費系統規畫進度、進度表內應包含高公局管轄之所有國道高速公路之開放進度、高公局不得無限期拖延開放進度。

交通部日前曾受訪回應，指大型重機在道路上行為與一般機車類似，包括未保持車距，過往委託學者評估認為現在階段不適合開放，大型重機行駛行為若慢慢朝社會期待改善，再來評估試辦。

▲過往有大型重機行駛國道爭取路權，在高速公路上被警方攔下開罰。（資料圖／國道警方提供）

由於該提案回應期限為今年1月10日，交通部也在最後期限內正式提出回應，交通部說明，依據100年11月23日「道路交通管理處罰條例」第92條修正規定，550c.c.以上大型重型機車得依本部公告規定之路段及時段行駛高速公路，係授權由交通部評估是否開放。另立法院附帶決議請本部應在安全性及風險有效控管原則下，分階段規劃開放大型重機行駛高速公路。

交通部指出，因高速公路「路權」屬公共政策議題，涉多數用路人行車安全，高公局於法令修正後，與相關用路人團體交換意見，並徵詢地方政府意見，皆未獲正面支持；另委託運輸學會辦理2次檢核結果，大型重機綜合績效劣於小型車，且大型重機在秩序指標及行為指標方面，有惡化現象，尤其於「行車安全距離」與「行車安全間隔」意識不足；102年至112年期間已辦理10次電話民意調查，調查結果均約有6成受訪民眾不贊成開放，顯示多數民眾不贊成大型重機行駛高速公路。

交通部表示，現階段社會各界對於開放大型重機行駛高速公路尚無共識，有賴大型重機騎士逐步改變民眾對自身駕駛行為之觀感，以強化各界對大型重機騎士禮讓及守法印象，進而改變各界對該政策之認同，營造適宜推動開放條件，方能制定高速公路開放行駛大型重機進度表，該提案暫不採納。

針對後續推動，交通部表示，除要求公路局持續檢討修訂駕訓班學科教材、駕駛人手冊等素材，並強化監理考照及違規回訓制度、駕駛訓練及安全宣導；高公局也將持續以1年期為規劃期程辦理開放550c.c.以上大型重機行駛高速公路意向調查，並持續宣導行車禮讓與守法習慣，俟各界凝聚共識後再行研議。

▲機車路權團體先前曾經發動交通解嚴大遊行。（圖／記者林敬旻攝）