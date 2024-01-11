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「重機上國道」遭交部打槍！網紅不滿　號召周六騎上國道返鄉投票

▲▼大型重機車主今上國道行駛爭取路權。（圖／車主提供）

▲大型重機車主爭取國道行駛路權。（資料圖／車主提供）

記者李姿慧／台北報導

網紅「通勤者之歌」去年11月在公共政策網路參與平台提案，要求高公局制定國道開放大型重機進度表，交通部近日回應，指各界對大型重機行駛國道無共識，暫不採納，待重機騎士改變外界對其駕駛行為觀感且有共識再研議。不滿交部回應，「通勤者之歌」發起周六選舉日「騎車上國道，返鄉去投票」。

不滿交通部不願意制定國道開放大型重機行駛進度表，「通勤者之歌」發起周六投票日騎車上國道遍地開花，號召1月13日投票日把摩托車騎上高速公路，使用更快、更安全的道路返鄉來投票，不限時間、地點、路段。

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「通勤者之歌」今在臉書上表示，大型重機可以行駛高速公路相關法規已經三讀通過12年，11月在24小時內達成5000人聯署門檻，要求高公局制定開放大型重機的進度表，但交通部拖延到最後回覆時限仍惡意不採納，行駛安全又快速的道路應是基本人權，不應選擇不同的交通而被剝奪這樣的權利。

交通部高公局表示，高公局已經注意到這件事，希望大型重機車友可以理性訴求，目前蒐集民眾意見，有6成民意反對大型重機上國道，民眾也對大型重機抗議行動觀感負面，若抗議活動影響其他人，對未來大型重機爭取行駛國道更不利，呼籲可以理性訴求。

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