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孩童哭鬧還砸店「爸媽放生不管」　老闆轟走一家4口遭公審太粗暴

▲不爽孩童哭鬧把4口家轟出店　老闆挨批反擊：他們影響到其他人。（圖／翻攝自臉書／Adele`s Cafe）

▲孩童哭鬧還砸東西，老闆轟走一家4口「被目擊女罵粗暴」，正反言論戰翻。（圖／翻攝自臉書／Adele's Cafe）

記者趙蔡州／綜合報導

澳洲一名女子愛德華茲（Laura Edwards）近日投訴媒體，表示她日前到磁島（Magnetic Island）一間咖啡館用餐時，目擊有一家四口因為年幼孩童哭鬧，結果全家被老闆粗暴趕走，讓她氣到發文公審店家。對此，咖啡館老闆反酸愛德華茲根本不明白當時的狀況，也認為自己維持其他顧客權益的行為沒有錯。

根據《每日郵報》報導，愛德華茲表示，她日前到磁島阿黛爾咖啡館（Adele's Cafe）用餐時，目擊老闆威脅一家四口說，如果不離開就要報警，粗暴的把一家人趕走，原因只是2名孩子在店內哭泣，讓她非常不滿，「老闆本來可以問他們是否需要幫助，或是請其中一位家長把孩子帶出去安撫，而不只是單純把他們趕走」。

針對指控，咖啡館老闆達洛斯特（Adrian Dalloste）表示，愛德華茲根本沒有看見最初的離譜狀況，當時一家四口中的2名孩子因為必須平分冰淇淋鬧脾氣，孩子不僅在店內大哭大鬧15分鐘，其中一位孩子還把店內掛架、吧檯上的貝殼裝飾跟物品砸地洩憤，旁邊的家長卻沒有阻止。

▲不爽孩童哭鬧把4口家轟出店　老闆挨批反擊：他們影響到其他人。（圖／翻攝自臉書／Adele`s Cafe）

▲孩童哭鬧後，還把掛架與吧檯上的東西砸到地板。（圖／翻攝自臉書／Adele's Cafe）

達洛斯特說，當時所有員工都在看著他，他也覺得自己應該做點什麼，他又等了1分鐘發現情況沒有停止、家長依然沒有安撫，他因此上前要求這一家人離開。「這是我8年多以來，第一次需要請客人離開」、「我實在不喜歡這樣做，但我必須要介入，因為孩子的行為已影響到其他顧客」。

一家四口最初拒絕離開，直到他揚言會報警處理，一家四口才無奈同意走人，不料幾秒後愛德華茲就走了進來，大罵他趕人的行為非常噁心，讓他非常傻眼，「她沒有目睹前面發生的事情，就進來告訴我們，我們很噁心」。

愛德華茲除了投訴媒體，事後還在網路公審老闆，導致有一些家長揚言抵制咖啡店，但多數網友都支持店家，有人說「如果我的孩子哭鬧，出於對他人的尊重，我會立刻走人」、「負責任的父母應該教導孩子如何尊重別人，而不是惹惱別人」。

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