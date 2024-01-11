中國號稱最大固體運載火箭「引力一號」發射成功　創下10項新紀錄

▲中國在今（11）日順利發射引力一號商業運載火箭。（圖／翻攝自人民日報）



記者楊庭蒝／綜合報導

中國近年來在太空領域的發展再次取得新突破，由民營商業太空企業東方空間技術（山東）有限公司自主研製的全球最大固體運載火箭─引力一號，於1月11日成功升空。此次發射不僅是引力一號的首次飛行，更在各項技術指標上創下十個紀錄。

引力一號是一型中型運載火箭，全固體捆綁式的三級半構型，火箭高30公尺，芯級和助推器直徑均為2.65公尺，起飛重量達405噸，起飛推力達600噸。其具有6.5噸的近地軌道運載能力和4.2噸的500公里太陽同步軌道運載能力，可滿足中低軌衛星批量組網發射和中大型航太載荷快速回應發射的需求。

此次引力一號的任務是將搭載的雲遙一號3顆衛星順利送入預定軌道，並成功實現海上發射。雲遙一號搭載了GNSS掩星接收機、長波紅外相機等載荷，可用於氣象實況分析、數值天氣預報、空間環境預警及重大災害預警等研究及應用。

▲中國民眾爭相觀看引力一號發射過程。（圖／翻攝「東方空間ORIENSPACE」微信公眾號）



東方空間公司發布消息表示，引力一號的成功發射填補了大陸全固體捆綁構型運載火箭的技術空白，同時突破了固體運載火箭原先最大約2噸運力的瓶頸。引力一號的創舉包括全球最大固體運載火箭、中國運力最大民營商業火箭、首款海上發射的捆綁型運載火箭等十項紀錄。

引力一號的研製團隊約100人，自2021年3月立項以來，攻克了多項海陸通用中型運載火箭總體設計及試驗技術，並採用了適應公路運輸的垂直轉運模式。此外，引力一號還首次應用柔性充氣式防護罩，降低了轉運過程中的溫濕度保障成本。

東方空間公司表示，引力一號的成功發射是商業航太技術水準和市場應用的新里程碑，未來他們還計畫推出引力二號中大型可回收液體火箭，提升運載能力至15-20噸，並攻克可回收技術，以降低發射成本。這將為中國太空領域帶來更多創新和發展。