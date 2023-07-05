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北韓偵察衛星殘骸打撈工作結束　南韓軍方：衛星不具軍事參考價值

▲▼北韓5月31日發射搭載軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」的載運火箭「千里馬1型」失敗，南韓軍方6月15日打撈到推測是第二節箭體的殘骸。（圖／路透）

▲北韓5月31日發射搭載軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」的運載火箭「千里馬1型」失敗，南韓軍方6月15日打撈疑似第二節箭體殘骸。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）今年5月31日發射搭載軍事偵察衛星的運載火箭「千里馬-1型」，然而最終卻因引擎故障、燃料特性不穩而墜海。為此，南韓軍方在西海（黃海）展開打撈作業，並成功打撈第2節火箭和衛星的殘骸，今（5）日更宣布正式結束打撈作業，表示北韓衛星完全不具有軍事偵察的價值，然而對打撈物體卻絕口不提。

根據南韓《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，南韓聯參謀本部從北韓發射衛星失敗墜海後，在距離全羅北道群山市於青島西側200多公里處的西海（黃海）進行北韓火箭和衛星殘骸的打撈作業，5日上午正式宣布打撈作業結束，並針對5月31日、6月15日所打撈起的火箭和衛星殘骸表示，北韓偵察衛星完全不具軍事上的有效效能。

即便南韓軍方對於先前的打撈作業中，是否成功打撈起火箭裡軍事偵察衛星絕口不提，但專家們研判，南韓軍方可能已經成功打撈起北韓運載火箭裡的偵察衛星，因為若不打撈起軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」，進而分析其光學鏡頭，是無法做出上述判斷。

南韓軍方消息人士表示，「雖然無法詳細說明打撈起的北韓衛星的具體組成部份，但已打撈起能夠進行具體分析的詳細證據。」

報導指出，南韓軍方擔憂，一旦對外公開其所打撈的北韓運載火箭和軍事偵察衛星，則北韓下一次發射時可能會改變火箭和衛星的結構和零件。

▼北韓去年12月透過中程彈道飛彈發射衛星實驗體，拍攝南韓仁川（左）、首爾漢江（右）一帶，不過相片呈黑白色，且畫面模糊。（圖／翻攝自朝中社）

▲▼北韓去年12月透過中程彈道飛彈發射衛星實驗體，拍攝南韓仁川（左）、首爾漢江（右）一帶，不過相片呈黑白色，且畫面模糊。（圖／翻攝自朝中社）

▲▼南韓政府公開「國土衛星1號」空拍北韓平壤的相片，不僅相片是彩色，就連重要地標、行道樹都清晰可見。（圖／南韓國土交通部）

▲南韓政府公開「國土衛星1號」空拍北韓首都平壤的相片，不僅相片呈彩色，就連重要地標、行道樹都清晰可見。（圖／南韓國土交通部）

南韓軍方和專家們表示，從軍事偵察衛星所使用的鏡頭與光學設備來看，就能得知該設備到底是北韓自行研發生產、還是從國外進口而來，且能夠進一步釐清該軍事偵察衛星鏡頭所拍攝到的畫質程度。專家們推斷，該枚軍事偵察衛星極有可能使用外國製零件。

其實北韓偵察衛星拍攝畫質不足以具備軍事偵察功能，是先前就能得知的訊息，去年12月北韓曾發射中程彈道飛彈（MRBM），宣稱是「衛星實驗品」，其所公開的照片解析度為20公尺，拍攝到的地面情報非常模糊，遠遠不及市面上一般商業衛星的解析度，而軍事偵察衛星拍攝照片的解析度需要1公尺以下，才具有一定的軍事偵察參考價值。

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