李柏毅告李眉蓁找四海老大介選　當事人母女對話記錄曝光

政治中心／高雄報導

高雄市議會民進黨黨團10日召開記者會，指控國民黨左楠立委候選人李眉蓁涉嫌利用「四海老大」名號，致當事者母親心生畏懼，以取得不正確資訊。民進黨左楠立委候選人李柏毅11日前往高雄地檢署提告與提供母女對話紀錄給檢察官，他呼籲，李眉蓁要光明磊落，不要再藉著背後暗黑勢力打烏賊戰。

高雄市議會民進黨黨團表示，國民黨左楠立委候選人李眉蓁選情告急出奧步，涉嫌利用「四海老大」名號，令人質疑「選前三天了、四海老大出門了」？抨擊李眉蓁的「一道光」背後卻是暗黑勢力介入選舉，大玩兩面手法。

▲民進黨左楠立委候選人李柏毅前往高雄地檢署提告。（圖／ETtoday翻攝，下同）



議長康裕成稍早在記者會上也表示，根據當事者與其母親對話內容顯示，她在日前被四海老大約出去「喝咖啡」偷錄音，即便已拜託幫派份子不要PO出去，但仍然被這股惡勢力玩弄。

對此，李柏毅11日在前往高雄地檢署提告，他指出，從女生和母親直接對話內容顯示，母親被四海老大約出去喝咖啡很害怕，是事實；合照時間女生已成年，而且沒有什麼招待所，這是事實；國民黨抹黑、栽贓、透過黑道介選，更是事實。

李柏毅呼籲，請李眉蓁和國民黨立刻停止傷害女生全家、請立刻收回污染選舉的黑手，也請還李柏毅一個公道。

▼李柏毅提供母女對話紀錄給檢察官。（點圖可放大）