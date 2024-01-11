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今晚明晨「半個台灣10度」　明白天才回溫！大選日最冷11度範圍曝

▲▼天氣 強烈大陸冷氣團 寒流 低溫 寒冷 冬衣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今日天氣寒冷。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象署表示，明日清晨受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地低溫下探10度，中部以北、花蓮、金門等靠近山區平地或空曠地區可能溫度更低。明天白天以後溫度一路回升至周日，大選日溫差大，最多可達12度，北部低溫11度，下周一再有一波東北季風影響，北部、東北部轉涼，北部、東部降雨機率增。

▲大選周末天氣預測。（圖／氣象署）

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▲大選周末天氣預測。（圖／氣象署）

中央氣象署預報員林定宜表示，明日清晨溫度偏低，中部以北、東北部10到12度，其他地區14到15度中部以北、花蓮、金門等靠近山區平地或空曠地區可能有10度以下低溫。

氣象署已針對新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、宜蘭縣、金門縣等地發布低溫特報，今(11日)晚至明(12日)上午北部、東北部地區及南投、彰化、雲林、嘉義、金門局部有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

▲氣象署發布低溫特報。（圖／氣象署）

▲氣象署發布低溫特報。（圖／氣象署）

林定宜表示，明天白天開始冷氣團減弱，北部、東部高溫21到22度，中部24度、南部25度。溫度一路回升至周末，其中大選日周六各地天氣穩定，但清晨受到輻射冷卻作用影響，溫度仍低。

周六當天日夜溫差大，各地溫度北部11到23度、中部13到25度、南部15到26度、東部15到22度。整體天氣穩定，只有迎風面東部有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。周日各地溫度再回升1到2度。另周六清晨馬祖、周日晚上到下周一清晨中南部有局部霧或低雲。

林定宜表示，下周一有下一波東北季風增強，影響至周二，北部、東北部轉涼，北部、東部有局部短暫雨，周二清晨溫度最低，大台北約15度，北部13度、中部14度、南部16度。周三東北季風減弱，各地氣溫回升，東部、北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

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