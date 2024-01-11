快訊／低溫特報範圍增！12縣市「今晚到明上午10°C↓」

▲氣象署發布低溫特報。（圖／氣象署）

記者李宜秦／台北報導

今日受到強烈大陸冷氣團影響，早晚天氣寒冷，中央氣象署針對12縣市發布低溫特報，範圍較上一報擴大，今（11日）晚至明（12日）上午北部、東北部地區及南投、彰化、雲林、嘉義、金門局部有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

氣象署表示，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，11日、12日早晚天氣寒冷，易有局部10度以下氣溫發生。今晚至明上午北部、東北部地區及南投、彰化、雲林、嘉義、金門局部有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

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氣象署發布低溫特報，黃色燈號範圍包括新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、宜蘭縣、金門縣。

氣象署表示，今天清晨輻射冷卻及強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低，白天北部及宜花整天偏冷，高溫僅17至19度，中南部及台東高溫可達20度以上，尤其南高屏的高溫可達23、24度，中南部日夜溫差大；這波冷空氣偏乾冷，各地大多為晴到多雲，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

此外，今日台中、彰化、雲林、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖易有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，海邊活動活海上作業請注意安全。