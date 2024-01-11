快訊／11縣市「今晚不到10度」！低溫特報警戒範圍曝

記者李宜秦／台北報導

中央氣象署表示，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，11日、12日早晚天氣寒冷，易有局部10度以下氣溫發生，目前針對11縣市發布低溫特報。

▲氣象署發布低溫特報。（圖／氣象署）

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氣象署表示，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，11日、12日早晚天氣寒冷，易有局部10度以下氣溫發生。今(11日)晚至明(12日)上午北部、東北部地區及南投、彰化、雲林、金門局部有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

氣象署發布低溫特報，範圍包括新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、金門縣。

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

中央氣象署預報員李孟軒表示，今日白天冷氣團影響，陽光露臉，北部高溫低於20度，中南部約22度。今天晚上到明天清晨仍受冷氣團影響，加上輻射冷卻作用，各地溫度偏低，低溫約落在12度左右，局部沿海空曠、近山區平地有10度以下低溫，甚至可能出現7到10度的低溫。

明日白天冷氣團減弱，李孟軒指出，各地高溫回升約20到22度，要注意日夜溫差大，周五白天到周日是氣溫逐漸回升的過程，天氣穩定，各地多雲到晴，只有東部有零星降雨，其中周六大選日清晨偶輻射冷卻作用，低溫約14度左右，早上出門要記得添加保暖衣物。

氣象署預測，下周一將有下一波東北季風南下，北部白天氣溫下降，從原本的23度降至18度左右，由於東北季風強度偏弱，低溫變化不大，各地早晚約16到17度。周三東北季風減弱，北部氣溫將回升至20度以上。

李孟軒綜整，今晚到明晨天氣寒冷，局部地區下探10度以下。周六天氣穩定，清晨較冷，東部有時候有零星降雨。今日中部離島沿海有8到9級強陣風，注意較大風浪。周六清晨馬祖、周日晚上到下周一清晨中南部有局部霧或低雲。