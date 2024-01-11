強冷氣團發威「今晚最凍剩7度」　回暖時間點曝！下周天氣又轉濕

▲今天清晨高雄以北、宜蘭、馬祖有10度以下低溫，本島最低溫出現在苗栗公館7.2度。（圖／氣象署提供）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象署表示，昨日起受到強烈大陸冷氣團南下影響，入夜後各地都明顯轉涼，今晨本島最低溫出現在苗栗公館的7.2度，今日白天依舊受冷氣團影響，雖有陽光露臉，整體依然偏冷，今晚到明晨持續有輻射冷卻作用，局部空曠地區可能出現7到10度低溫。

中央氣象署預報員李孟軒表示，強烈大陸冷氣團昨日開始南下影響，今天清晨在高雄以北、宜蘭、馬祖有10度以下低溫，其他地區也只有10到14度，本島最低溫出現在苗栗公館7.2度，嘉義東區也只有7.5度，局部地區最冷約7到10度。

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李孟軒說，中國上空延伸到台灣一帶的雲量較少，冷空氣偏乾，西半部雲量偏少，整體都是晴朗天氣，東部雲量較多，有零星降雨。今日白天冷氣團影響，陽光露臉，北部高溫低於20度，中南部約22度。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

李孟軒表示，今天晚上到明天清晨仍受冷氣團影響，加上輻射冷卻作用，各地溫度偏低，低溫約落在12度左右，局部沿海空曠、近山區平地有10度以下低溫，甚至可能出現7到10度的低溫。

明日白天冷氣團減弱，李孟軒指出，各地高溫回升約20到22度，要注意日夜溫差大，周五白天到周日是氣溫逐漸回升的過程，天氣穩定，各地多雲到晴，只有東部有零星降雨，其中周六大選日清晨偶輻射冷卻作用，低溫約14度左右，早上出門要記得添加保暖衣物。

氣象署預測，下周一將有下一波東北季風南下，北部白天氣溫下降，從原本的23度降至18度左右，由於東北季風強度偏弱，低溫變化不大，各地早晚約16到17度。周三東北季風減弱，北部氣溫將回升至20度以上。

李孟軒綜整，今晚到明晨天氣寒冷，局部地區下探10度以下。周六天氣穩定，清晨較冷，東部有時候有零星降雨。今日中部離島沿海有8到9級強陣風，注意較大風浪。周六清晨馬祖、周日晚上到下周一清晨中南部有局部霧或低雲。