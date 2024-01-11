余天助陣李坤城車掃「對三重選情有信心」　蔡明堂集KMT女力相挺

▲余天合體李坤城掃街拜票。（圖／翻攝李坤城臉書）

記者楊喬詅／綜合報導

選前進入最後倒數！新北第3選區（三重區103個里）戰況激烈，現任立委余天陪同民進黨候選人李坤城車掃拜票，期許他能順利接棒，對三重的選情也有信心。與此同時，國民黨候選人蔡明堂則釋出「KMT女力大團結」鼓勵影片，邀請同黨女性議員戴湘儀、蔡淑君，立委候選人洪佳君等人，一起喊口號相挺蔡明堂。

▲余天期許李坤城能順利接棒。（圖／翻攝李坤城臉書）

現任立委余天10日回到三重，與接棒參選的民進黨立委候選人李坤城掃街拜票，這也是他選戰中第一次陪同候選人拜票。余天表示，因為三重是本命區，且李坤城是他推薦的，一定要來相挺，他也會參加板橋舉辦選前之夜，盼望將選民的支持轉移給李坤城，期許李坤城能接棒成功，對三重選情也非常有信心。

▲余天與李坤城與熱情選民打招呼。（圖／翻攝李坤城臉書）

李坤城感謝余天、陳啟能、 邱婷蔚顏蔚慈議員陪同車掃，同時駁斥對手「空降立委」的批評，呼籲對方不要跟過去的省籍、族群一樣，用地域來分化三重人的團結，並重申已掌握對手抹黑的情資，也蒐集了相關證據，將會正式提告。余天也替李坤城抱不平，台灣就這麼小，不管你從哪裡來，只要有心為選民服務，就不可以說是空降！

李坤城也表示，他過去擔任三重蘆洲12年的議員，在地方也有做出好成績，希望對手能提出好的政策。對手若沒有好的政策，過去在議會表現也不認真，只想靠著出生在三重、在三重有土地就說自己是三重人，相信選民不會買單。

蔡明堂則在臉書釋出「KMT女力大團結」的鼓勵影片，集結雙北議員戴湘儀、蔡淑君、柳采葳，立委候選人洪佳君、李明璇一同發聲「三重挺三重」，共同相挺蔡明堂。他也貼出在三重的建設成績與里長們的推薦，強調自己最了解三重需求，也為三重努力耕耘，積極爭取選民的信任。

蔡明堂緊接著分享鼓保棒球隊子弟兵的加油片段。職棒選手王柏融說，在高中棒球這個階段，（蔡明堂）給自己很大的幫助，比如說不管是球場或生活上，對球員都像小孩一樣照顧，非常感謝。王正棠也說，「蔡董謝謝你，就是這10幾年來的付出，希望OB賽繼續辦下去。」