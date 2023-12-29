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3C通路揭曉2023年手機暢銷榜　iPhone 15只排第二

▲iPhone 15 Pro。（圖／記者陳俐穎攝）

▲iPhone 15 Pro。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

今年各手機品牌強勢推出新機百家爭鳴，3C通路廠商神腦年底統計出2023年暢銷手機排行榜，由蘋果陣營的iPhone 14、15系列稱霸冠亞軍，而三星的Galaxy A14、S23、A54則包辦了第3到5名，是大眾購買中階、平價手機的熱門選項。

神腦表示。整體而言，民眾選擇Android和Apple兩大陣營的佔比大約是6比4，而搭資費和空機佔比約是9比1。下半年新機陸續上市，更帶動「舊機換新機」的風潮，神腦二手機買賣平台提供6大服務保證且不定時祭出換購新機的加碼回饋，吸引消費者回收舊機做環保，讓二手機的銷售和回收今年皆有顯著地成長。

蘋果陣營的iPhone 14系列稱霸年度最熱銷手機，佔18%之多，其次是第四季甫上市的iPhone 15系列也佔15%的比例；而Android陣營的銷售No.1非三星莫屬，三星的Galaxy A14、S23、A54，搶下第3到5名，其中A54和A14為中階、平價手機裡銷售最佳的機種。

近年受年輕族群喜愛的OPPO也榜上有名，以OPPO A78、RENO 8系列，站上第6、7名；第8到10名則是小米Redmi 10、三星Galaxy A34、vivo Y27。

而今年值得關注的是因為HTC U23系列的推出，讓HTC成為今年銷售提升最多的黑馬手機品牌，其次是OPPO也成長了10%之多。神腦展望明年手機趨勢，隨著AI浪潮來襲，生成式AI科技將與手機CPU結合，可預見各品牌將推出更先進及便利的全新機種。

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