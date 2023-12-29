3C通路年末最後促銷　iPhone 15 Pro Max現省4千元

▲傑昇通信iPhone 15 Pro Max（256GB），定價再省4,110元。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

歲末年終之際，即將要揮別2023，傑昇通信推出2023最後一檔優惠活動，即日起至2024年1月1日止，推出蘋果熱銷新機iPhone 15 Pro Max現省4,110元、三星Galaxy A23最高65折回饋、vivo V27破盤價10,990元。此外，活動期間至門市購機，還能再抽iPhone 15系列、iPhone 14等多項大獎。

傑昇通信獨家破盤優惠活動，於即日起至2024年1月1日，凡於活動期間至傑昇通信門市，購買蘋果iPhone 15 Pro Max（256G）原廠售價44,900元，門市結帳現折4,110元，熱銷款iPhone 15 Pro（128G）原廠售價36,900元，門市則以32,990元的空機破盤價回饋果粉，購機再抽iPhone 15 Pro。傑昇通信年末最後加碼回饋果粉，活動期間至門市購買iPad 10.2第九代WiFi（64GB），定價再打85折。

除此之外，安卓熱銷三星Galaxy A23（6GB/128GB）、紅米12（8GB/128GB）通通萬元有找；還有OPPO Reno10 Pro，原廠售價17,990元，現折6,400元，能用11,590元的價格入手。前後五千萬畫素的美型人像自拍機vivo V27（12GB/256GB）也有7千元的折扣。

此外，即日起至2024年1月31日止，於傑昇通信門市購機、買配件、手機保修、繳電信費、搭門號都能獲得好禮月月抽獎券，獎項有iPhone 15系列、vivo V23、HTC Desire 22 Pro、KINIO簡約幾何造型體重計、雙USB輸出電源充電頭及3C配件等多項大獎。