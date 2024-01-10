送1500元讓你運動！北市擴大U幣範圍　World Gym、健身工廠有望入列

▲台北市政府體育局推出「U-Sport台北樂運動」計畫，今（10）日由王泓翔局長（中）進行首波運動抽大獎活動，送出包括Apple watch、Switch健身環、捷安特自行車等總價值30萬元好禮。（圖／北市體育局提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安於競選期間，為提升市民運動習慣，推出等同免費運動12次的「U-Sport」計畫，而2023年9月30日啟動試辦3個月後，於12月31日暫告一段落；今年台北市體育局研擬將升級「U-Sport」計畫，除了延長申請U幣時間，還要擴大使用範圍，且有望將健身工廠及World Gym等民營場館納入合作對象。

北市體育局2023年啟動「U-Sport台北樂運動」計畫，針對23歲至64歲並設籍台北市的市民，提供2萬份1500U幣運動點數，可折抵北市各區運動中心入場費；此外，7歲以上市民參與計畫，凡使用台北市運動中心游泳池、健身房，或報名U-Sport專案體驗運動課程，即可累積U幣，且在3個月試辦期間完成12次運動，可額外獲得60U幣，並可參加抽獎。

「U-Sport台北樂運動」計畫自去年9月30日啟動，試辦3個月後於去年12月31日暫告一段落，體育局統計，於試辦期間總計兌點總額達1820萬餘元，有6位市民累積運動次數高達90次以上，其中1位鄭姓市民更是達到「全勤」，活動共計93天都到場館運動，風雨無阻從不缺席，堪為本計畫提倡規律運動的「最佳代言人」。

台北市體育局10日舉辦「U-Sport」首波抽獎活動，共抽出78名幸運兒，送出包括Apple watch、Switch健身環、捷安特自行車等總價值30萬元好禮。

為了吸引更多市民投入運動，體育局今年為U-Sport計畫編列約新台幣1.2億元預算，體育局長王泓翔表示，目前預算仍待議會審議，倘若順利通過，預計在今年3月底推出「U-Sport 2.0版本」。

所謂「U-Sport 2.0版本」，就是加以改進去年試辦發現的問題，包括申請U幣時間太短、使用範圍不足等，今年可望將登記時間延長為半年，且讓23歲至64歲市民都有機會領取1500點U幣。

值得一提的是，去年試辦時期，U幣可以折抵消費的場館僅北市12區運動中心，但今年可望開放民營場館加入計畫，包括健身工廠、World Gym等大型連鎖健身房都已釋出參與意願，只要預算在議會通過之後，就可以開始準備申請辦法。

另外，先前U幣只能折抵運動中心游泳池或健身房入場費，北市規劃未來U幣也能折抵桌球、籃球等球場場租，以及運動中心開設的各類課程，讓市民運用更有彈性，吸引更多民眾加入規律運動行列。