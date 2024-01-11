獲曹興誠、黃崇仁支持　賴清德籲「選對的人，走對的路」

▲民進黨總統候選人賴清德。（資料照／競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

力積電董事長黃崇仁近日受訪時，肯定民進黨總統候選人賴清德在國際觀、行政資歷、外語能力都比對手佔優勢，聯電創辦人曹興誠也表態支持賴。對此，賴今（11）在新竹市車掃前受訪說，未來他會在這個基礎之上，持續推動台灣的經濟發展，呼籲選對的人，走對的路，繼續往前走。

賴清德今天上午受訪表示，非常感謝科技界兩位大老的肯定與支持，過去8年，台灣在總統蔡英文領導之下，不僅兩岸、外交、國防穩健程度深受國際社會肯定，其實在產業發展、經濟升級，也交出一張漂亮的成績單，未來他會在這個基礎之上，持續推動台灣的經濟發展。

他說，國人同胞在禮拜六的投票，如果選對的人，就會繼續往前走，更好的未來還在前面，但如果選錯的人，所有的進步就將停止，甚至倒回過去。

此外，針對媒體關注桃竹地區選情，賴清德說，新竹縣市很重要，民進黨對新竹縣市也非常有信心，因為民進黨在新竹市提名的林志潔教授，在新竹縣提名的曾聖凱老師以及詹紀緹小姐，也在桃竹苗提出了大矽谷計劃，想要推升桃竹苗經濟產業進一步的發展，今天晚上將在台中以及凱達格蘭大道舉辦大型的造勢活動，敬請支持者站出來共襄盛舉，推動台灣繼續往前。