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【廣編】布丁排行榜掀討論　近8成網友唯一指名「他」

▲▼統一布丁,布丁,超商,排行榜,甜點。（圖／翻攝自我愛全聯好物老實說FB）

▲統一布丁年銷近億顆，在許多國民心中好感度超高。（圖／翻攝自我愛全聯好物老實說FB）

圖、文／統一布丁提供

近期網路一則評比14款超商布丁排行結果，國民品牌統一布丁只分別佔第六名與第九名引發熱議，有位網友在PTT上以「不解的排行榜，超商布丁你只服誰?」為題表示，對於該榜單看得一頭霧水，部分布丁令人眉頭深鎖，特別是一顆動輒50元、79元的價錢，令人難以入手。底下網友亦響應表示，「沒什麼好比的，評價布丁產品標準是以多接近統一布丁而定」、「統一布丁便宜又好吃」、「一生推統一布丁」。

到底統一布丁有什麼樣的魔力，能站穩國民甜點地位，就有網友在「我愛全聯-好物老實說社團」中自主發起「大家最常回購的布丁是哪一款」調查，其中統一布丁的回應指名率近8成，網友也同步分享喜愛統一布丁原因，「從小吃到大」、「口感沒有第二家可以模仿」、「夏天還可以做成冰棒」、「CP值高常吃也不心痛」，而大小布丁也各有擁護者。

話題性與多元搭配也是統一布丁年銷近億顆，能獲消費者偏好持續成為布丁銷售冠軍的主要原因之一，像是去年底統一布丁霜淇淋攻佔全台社群平台、紅極一時的布丁+泡麵變成豚骨拉麵的吃法、還有日常搭配酪梨牛奶、奶茶、布丁泡芙等等，其獨特產品風味與Q彈口感無可取代的美好滋味，實為多數網友認證可打遍天下無敵手的布丁首選。

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