吃得到松葉蟹、軟殼蟹！　龍年限定超奢華「2款新春比薩」來了

▲2款超奢華新春比薩開吃了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

太狂了！為迎接龍年到，人氣速食品牌「必勝客」今年首度找來連5年獲得必比登推薦的「欣葉小聚」合作，強勢推出2款新春比薩，必吃全台限量5000份的「松葉蟹大蝦干貝比薩」，特意把比薩打造成古錢幣造型，搭配松葉蟹、鳳尾蝦、干貝等豐富海鮮料，還淋上蟹黃醬，超級澎湃，即日起於APP搶先開放訂購，除外還有軟殼蟹干貝比薩等吃，通通不能放過。

▲「松葉蟹大蝦干貝比薩」全台限量5000份。

「必勝客X欣葉小聚」打造最新2款奢華新春比薩，首推有著古錢幣造型的「松葉蟹大蝦干貝比薩」，嚴選鮮美松葉蟹鉗（8個）、軟殼蟹（6隻）、大隻鳳尾蝦（8隻）、干貝（8個）、魷魚圈等豐富海味，組成，搭配金黃帕瑪森起司餅皮、爆香後細火慢熬的蟹黃醬汁製成，用料毫不手軟，全台限量5000份，即日起至1月15日只開放PK APP會員獨家訂購，單點1049元。

▲金皇軟殼蟹干貝比薩吃得到軟殼蟹、干貝、魷魚圈等料。

另一款「金皇軟殼蟹干貝比薩」則嚴選軟殼蟹作為主角，把軟殼蟹連殼帶肉一起油炸，搭配鮮甜干貝、魷魚圈，再佐以蟹黃醬汁，打造濃郁口感，即日起限時開賣，還可享外帶買大送大、外送買大送小優惠，大比薩售價888元、小比薩628元。

為歡慶聯名新品上市，即日起至必勝客購買「松葉蟹大蝦干貝比薩」或「金皇軟殼蟹干貝比薩」，憑PK APP消費明細畫面至欣葉小聚點4人分享餐就送「軟殼蟹米糕」一份；另到欣葉小聚用餐並掃描店內活動專屬QR Code，還可用半價爽吃「金皇軟殼蟹干貝比薩」。

▲達美樂推出3款「起司火山四喜披薩」。

另，達美樂近日也強勢推出全新「起司火山四喜披薩」，特意選用香濃起司製成火山熔岩後結合四喜口味餡料，使用獨家配方手作麵團拍製成義式經典餅皮，並形塑成火山口熔岩造型，「火山熔岩」部份是以100%莫札瑞拉起司及香醇濃郁的切達起司製成，每一個火山披薩上搭盛滿滿200g的熔岩起司醬，罪惡爆表，一共有3口味選擇，包括「起司火山四喜披薩」、「瑪格莉特火山四喜披薩」及「海鮮火山四喜披薩」，即日起於全台189家門市同步上市，外帶半價只要549元起。