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嫁大28歲男「9年生8娃」！嫩妹一查才知對方已婚…怒討8億撫養費

重慶一對夫妻，結婚10年生了8個孩子，卻發現男方早就已婚。（圖／翻攝自梨視頻）

▲女子23歲時嫁給男子，沒想到9年後才發現男方早就已婚。（圖／翻攝自梨視頻）

圖文／CTWANT

以為是真愛，卻被蒙在鼓裡！大陸重慶有一對夫妻相差28歲，但仍相當恩愛，9年間生了8個孩子，沒想到後來才發現男方有老婆，怒討2億人民幣（約新台幣8.7億元）的撫養費。

據《重慶天天630》報導，一名33歲女子和男子生了8個孩子，都是在國外出生，如今夫妻倆鬧翻，由她獨自帶著孩子生活，1個月費用至少1、20萬人民幣，並向老公喊話：「你不給生活費，我怎麼付得起」。

女子坦言，一開始本來想生12個，如果沒和老公撕破臉的話，今年龍年還打算再找代孕生4個。她和男子透過微信認識，當時她年僅23歲，而男方已經51歲，並不知道男子的經濟狀況，「他就說他只是一個上班的」，反觀她家經濟條件優渥，在市中心有幾棟房子，父母有好幾百萬人民幣的存款。

女子要求男子每月按時支付撫養費，遭到對方拒絕。（圖／翻攝自梨視頻）

▲女子要求男子每月按時支付撫養費，遭到對方拒絕。（圖／翻攝自梨視頻）

女子透露，男子當時聲稱單身，和她交往是合情合理，2人在2015年5月20日登記，選擇在國外代孕，生了5男4女，花了1000多萬人民幣，「他說這麼多孩子，總有一個有出息」。

女子回憶，她和男子發生過爭執，但和好後又住一起，怎料去年查詢車輛違規繳款時，赫然發現車子被查封了，透過律師得知，男子在國外的老婆對他提告，要求撤銷男子贈與她的財產，這時才恍然大悟，原來男子並沒有離婚，和對方對質後，僅得到「不知道」的回答。

得知真相後，女子氣得搭車來到男子老家，要求他每月按時支付撫養費，男子親戚則表示，如果是要移交孩子，她可以接手，但撫養費必須按照正常法律程序走，痛批「他其實根本把娃當豬養」，更堅持不可能讓出孩子。

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