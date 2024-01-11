今晨7.2℃！17縣市低溫特報　雨區擴大時間曝

▲今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

全台急凍，17縣市低溫特報！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在苗栗縣公館的7.2度。氣象署預報員陳姵安表示，下周一、下周二北部、東半部有局部短暫雨。

►低溫區域

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【黃色燈號（寒冷）】

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象署）



陳姵安接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天強烈大陸冷氣團影響，清晨加上輻射冷卻作用，各地偏冷，中部以北、宜蘭低溫10-12度，其他地區12-15度，而空曠地區及近山區會更低一點，北部、宜花白天高溫17-19度，其他地區可達20度以上；各地多雲到晴，僅東南部、恆春半島有零星短暫雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



陳姵安說，周五清晨仍有輻射冷卻作用，低溫預估和今天差不多，白天起強烈冷氣團減弱，氣溫回升，僅東南部和恆春半島有零星短暫雨；周六、周日逐漸回溫，各地多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨。

陳姵安表示，下周一東北季風增強，下周二東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；下周三東北季風減弱，降雨以東半部和北部山區為主，其他地區多雲到晴。