習近平稱反腐仍嚴峻　點名金融醫藥等5領域要「深化整治」

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

時值解放軍傳出洩密及貪腐傳聞，中共總書記習近平8日說，經過新時代十年堅持不懈的強力反腐，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，但情況依然嚴峻複雜。他下令，要深化整治金融、國企、能源、醫藥和基建工程等權力集中、資金密集、資源富集領域的腐敗，清理風險隱憂。

據《央視新聞》報導，習近平8日上午在中國共產黨第二十屆中央紀律檢查委員會第三次全體會議上發表講話。他強調，對反腐敗鬥爭的新情況新動向要有清醒認識，對腐敗問題產生的土壤和條件要有清醒認識，以永遠在路上的堅韌和執著，精準發力、持續發力，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰。

習近平強調，要持續維持懲罰貪腐高壓態勢，把嚴懲政商勾連的腐敗作為攻堅戰重中之重，堅決打擊以權力為依託的資本逐利行為，堅決防止各種利益集團、權勢團體向政治領域滲透。深化整治金融、國企、能源、醫藥和基建工程等權力集中、資金密集、資源富集領域的腐敗，清理風險隱憂。懲罰「蠅貪蟻腐」，讓群眾有更多獲得感。

習近平指出，腐敗的本質是權力濫用。要掌握定政策、決策、審批監管等關鍵權力，聚焦重點領域深化體制機制改革，加速新興領域治理機制建設，完善權力配置和運作限制機制，進一步阻塞制度漏洞，規範自由裁量權，減少設租尋租機會。要建立貪腐預警懲治連動機制，加強廉潔風險隱患動態監測，強化對新型貪腐和隱性貪腐的快速處置。

習近平強調，要進一步健全反貪腐法規制度。圍繞一體推進不敢腐化、不能腐化、不想腐敗等完善基礎性法規制度，健全加強對「一把手」和領導班子監督配套制度。持續推動反腐敗國家立法，與時俱進修改監察法，以學習貫徹新修訂的紀律處分條例為契機，在全黨開展一次集中性紀律教育。加強重點法規制度執行情況監督檢查，確保一體遵循、一體執行。

另外，習近平指出，要注重家庭家教家風，督促領導幹部從嚴管好親屬子女。

中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥等出席會議，中共中央政治局常委、中央紀律檢查委員會書記李希主持會議。會議以電視電話會議形式舉行，各省、自治區、直轄市和新疆生產建設兵團以及軍隊有關單位設分會場。