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社會 社會焦點 保障人權

彰化「小鋼炮」自撞翻覆　駕駛斷氣前搖手求救！多人查看後離去

記者唐詠絮／彰化報導

埔心鄉台一線鄰近大潤發旁，今(10日)凌晨發生死亡車禍，1輛福斯「小鋼炮」疑車速過快失控自撞噴飛180度翻覆，29歲張姓駕駛送醫不治，3名青年乘客自行脫困輕傷，地面還滾落2支球棒，外傳競速追車釀死劫，如今有另一個監視器視角，民眾說，駕駛伸出手來求救，至少有3台車、7至10人陸續到現場，卻見死不救，真的太誇張了。

▲彰化埔心台一線死亡車禍。（圖／民眾提供）

▲手指處為駕駛斷氣前曾揮手求救。（圖／民眾提供）

▲彰化埔心台一線死亡車禍。（圖／民眾提供）

從最新曝光的監視器影片，可以清晰看到撞車一瞬間翻覆，左側車門也瞬間彈飛，駕駛座後方乘客拋出車外，而被包夾在中間的駕駛揮著手求救；民眾說，當時一旁至少有3輛車經過，卻沒有一個人肯願意下車協助，事後現場有7至10人陸續到達，卻見死不救就離去。

▲彰化埔心台一線死亡車禍。（圖／民眾提供）

▲路旁有2支球棒。（圖／民眾提供）

車禍現場，小鋼炮車身已經嚴重變形爛毀，幾乎面目全非，事故現場一片狼藉，而緊鄰一旁的檳榔攤則是招牌被撞飛，駕駛張男頭部傷勢嚴重倒臥血泊中，警消到場動用破壞剪機具將人救出，送醫仍不治，其餘3人則是輕傷，分別送員基及員生醫院救治。

警方初步調查表示，目前車上3名倖存的乘客口徑一致，均稱是從台中到彰化吃宵夜，但詭異的是地上留有2支球棒，是車上滾落還是有其他人尋釁，外傳有多車競速，警方將根據車牌請相關人到案說明，釐清肇事原因。

▲彰化埔心台一線死亡車禍。（圖／民眾提供）

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