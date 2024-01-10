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社會 社會焦點 保障人權

偷信用卡盜刷13萬買遊戲卡　他超商遇警...想尿遁反露餡遭逮

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市1名33歲的陳姓男子，前天凌晨，從停在路邊轎車內，竊取1個裝有多張信用卡的皮包後，立刻到超商瘋狂盜刷，快官派出所員警巡邏時，因神色過於慌張，甚至藉故要去廁所躲避，警方查出他已盜刷高達47筆，約13萬元的金額，多用在玩線上博弈遊戲的點數，警訊後被依竊盜罪嫌移送法辦。

▲彰化男偷信用卡盜刷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化男偷信用卡盜刷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這起案件破獲在9日凌晨，快官所員警陳威丞、蔡耀鋒二人在執行巡邏勤務時，在超商內發現陳嫌神色慌張，原本以為是詐欺集團車手，警方進行盤查後發現陳嫌身上攜帶非本人的信用卡1張。

▲彰化男偷信用卡盜刷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化男偷信用卡盜刷。

警方深入追問，陳男卻一直藉故要去廁所，警隨著在超商廁所，進一步搜查出3張信用卡及多張消費單。面對警方的詢問，陳男一開始辯稱這些信用卡是路旁撿到，但因說詞矛盾，警方展開詳查後，陳男才承認。

警方調查，陳男先到火車站周邊偷自行車，於8日深夜23時許騎行到彰化市師範大學附近，再竊取被害人陳男皮包內信用卡，並利用該信用卡在多家超商進行盜刷行為，其中多為遊戲點數把玩線上博弈遊戲。

▲彰化男偷信用卡盜刷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

陳男在警方通知後才發現自己的信用卡遭竊刷，看到多張消費清單相當震驚，整理後合計共47筆盜刷，損失超過13萬餘元。警方已協助陳男列為爭議款項並受理報案。

彰化警分局呼籲民眾特別是在年關將近之際，停放在路邊的車輛務必記得上鎖，以避免財物遭竊。警方也將進一步深入調查此案，以確保民眾財產的安全。

▲彰化男偷信用卡盜刷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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