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「好運龍來185」屏東雙層巴士觀光活動再掀熱潮

▲屏東縣政府推出以「好運龍來185」主題推動屏東沿山雙層巴士觀光活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府推出以「好運龍來185」主題推動屏東沿山雙層巴士觀光活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

迎接龍年新氣象！屏東縣政府宣布2024年以「好運龍來185」主題推動屏東沿山雙層巴士觀光活動，象徵龍年的好運與繁榮；活動1月20日開跑，更多雙層巴士獨特優惠措施及好禮資訊可關注「屏東GO好玩」粉絲專頁並下載「TBS臺北轉運站」APP即可預約購票，不定期推出優惠活動。

雙層巴士觀光活動已成為屏東觀光的一大亮點，吸引了大量外縣市遊客前來探索屏東縣獨特的風光和文化，成功反映屏東致力推動觀光產業發展的成果，更能帶動屏東各地的觀光景點之間的連結，讓遊客更輕鬆地遊覽185縣道沿途的自然景觀、豐富的農產資源以及獨特的文化底蘊。

▲屏東縣政府推出以「好運龍來185」主題推動屏東沿山雙層巴士觀光活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

交通旅遊處黃國維處長表示，沿山185雙層巴士邁向第3年，成為新年旅遊新選擇，以「上帝視角」由上往下的視野，盡覽沿山185線絕美風景，見證了台灣多元的民族縮影，包含魯凱族、排灣族、馬卡道族、客家、閩南等族群，蘊藏在大武山下交織許多動人故事，重新認識「與想象中不一樣的屏東」。

路線以水門轉運站為起點，分為南、北兩條路線，「北線」前往屏東最北的高樹鄉，沿途聽大路關石獅公的故事，欣賞無邊際鳳梨田，參觀屏東智慧農業學校；「南線」到訪屏東咖啡園區、萬金教堂、屏東可可巧克力園區、林後四林平地森林園區、銘泉農場，由導覽人員在車上解說，沿途聽故事，再感受故事的真實，沿途驚豔連連。

▲屏東縣政府推出以「好運龍來185」主題推動屏東沿山雙層巴士觀光活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

2024年屏東「好運龍來185」雙層巴士將自1月20日起，北線營運至3月31日，南線營運至4月28日，營運時間除農曆春節除夕至初二外之國定假日與每周六日都可搭乘，更多雙層巴士獨特優惠措施及好禮資訊可關注「屏東GO好玩」粉絲專頁並下載「TBS臺北轉運站」APP即可預約購票，或電洽服務專線:0968-825-135、08-799-2776。

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關鍵字：

好運龍來185屏東縣政府屏東GO好玩優惠

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