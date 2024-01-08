　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東縣犬貓免費狂犬病疫苗注射開始　未完成注射最高罰15萬

▲屏東縣犬貓免費狂犬病疫苗注射巡迴場次開跑 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣犬貓免費狂犬病疫苗注射巡迴場次開跑 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府近期積極在各鄉鎮舉辦「犬貓狂犬病疫苗巡迴注射活動」， 1月16日起巡迴至泰武鄉、來義鄉、新園鄉，請飼主務必把握機會帶家中毛小孩至指定地點或動物醫院完成狂犬病疫苗施打。縣府提醒，依「動物傳染病防治條例」規定每年須為家中犬、貓及貂、浣熊等食肉目動物完成一次狂犬病疫苗施打，未完成者將處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

▲屏東縣犬貓免費狂犬病疫苗注射巡迴場次開跑 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣犬貓免費狂犬病疫苗注射巡迴場次開跑 。（圖／記者陳崑福翻攝）

縣府動物防疫所指出，屏東縣有11個鄉鎮為狂犬病陽性區，且其中有6個鄉鎮發生過確診狂犬病之鼬獾抓咬傷人案件，狂犬病是人畜共通傳染病，發病後死亡率達100%，呼籲民眾高警覺，遵守「二不一要」原則，不接觸野生動物、不棄養寵物、要每年帶犬貓及食肉目動物接種狂犬病疫苗，若不慎遭疑似狂犬病動物抓咬傷，請用肥皂、清水沖洗並以優碘消毒傷口後盡速就醫，如發現傷亡野生動物請通報在地動物防疫機關，以保護毛孩及大眾健康安全。

屏東縣動物防疫所於每月最後一個星期三(上午8:00-12:00及下午13:30-17:30)，開放民眾攜帶有晶片登記的毛小孩前往免費施打狂犬病疫苗，但今年2月底適逢228連假，故提前一周，歡迎民眾2月21日攜帶犬貓到防疫所施打狂犬病疫苗。詳情請至屏東縣動物防疫所網站「狂犬病專區」查詢或洽詢08-7224109。


近期活動場次
泰武鄉
1月16日(二) 上午10:00-12:00 佳興村辦公處
1月16日(二) 下午14:00-16:00 佳平集會所
1月17日(三) 上午10:00-12:00 萬安村辦公處
1月17日(三) 下午14:00-16:00 泰武村辦公處
1月18日(四) 上午09:30-10:30 平和村辦公處
1月18日(四) 上午11:00-12:00 武潭村大廣場
來義鄉
1月23日(二) 上午10:00-12:00 新來義活動中心
1月23日(二) 下午14:00-16:00 古樓集會所
1月24日(三) 上午10:00-12:00 義林集會所
1月24日(三) 下午14:00-15:00 丹林集會所
1月24日(三) 下午15:15-16:15 文樂集會所
1月25日(四) 上午10:00-12:00 南和集會所
1月25日(四) 下午14:00-16:00 望嘉集會所
新園鄉
1月30日(二) 上午10:00-12:00 烏龍等四村聯合活動中心
1月30日(二) 下午14:00-16:00 新園鄉立圖書館共和分館小公園
1月31日(三) 上午10:00-12:00 後隆宮
1月31日(三) 下午14:00-16:00 仙隆宮涼亭
2月1日 (四) 上午10:00-12:00 新園新東聯合活動中心
2月1日 (四) 下午14:00-16:00 港墘辦公處
2月6日 (二) 上午10:00-12:00 田洋辦公處
2月6日 (二) 下午14:00-16:00 內庄辦公處
2月7日 (三) 上午10:00-12:00 港西善良宮
2月7日 (三) 下午14:00-16:00 五房辦公處

ET快訊
幫兒出氣！竹聯副會長撂30多人校園毆打6學生
3男1女出遊成死亡之旅！　21歲男後座遭夾斃
快訊／國三生遭割頸　「乾妹」今裁定收容
快訊／2男遭割頸慘死！　1人倒警局前
支持者剃成「3號」　侯友宜讚：這髮型很OK吧！
蘋果「1產品」賣不出去！　庫存堆滿倉庫
帶滷肉飯、鵝肉探望　他開心享用當場噎死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東縣犬貓免費狂犬病疫苗注射開始　未完成注射最高罰15萬

戶政服務更便民　竹市府導入多元支付繳納規費好方便

竹市鹽水公園景觀環境改善完工啟用　打造海岸線新景點

緊急救援　台南市警、消合力勸阻疑欲跳樓男子送醫

慢飛天使控欠6年薪還被打！　台南勞局：勞檢違規依法裁罰

全國第一個動畫小提燈「龍光柵現」　屏東燈節海報超搶眼

屏東縣38人報名國中小學校長　各錄取3人…縣府網站公告

自行車系列＋雲端漫步路跑　太平山今年2體育活動評選過關　

台東在地企業回饋原鄉　捐贈達仁鄉衛生所全新救護車

為榮民眷寒冬送暖　環島手作饅頭來到台東

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

陳冠叡暖密ZB1「你們太帥」　和章昊常見面：很舒服的朋友

李千娜揪老公拍戲「挺孕肚淚崩」　黃尚禾「暴怒狠砸玻璃杯」

母餵奶兒突嘴唇發紫！　衝派出所求助警CPR救回

屏東縣犬貓免費狂犬病疫苗注射開始　未完成注射最高罰15萬

戶政服務更便民　竹市府導入多元支付繳納規費好方便

竹市鹽水公園景觀環境改善完工啟用　打造海岸線新景點

緊急救援　台南市警、消合力勸阻疑欲跳樓男子送醫

慢飛天使控欠6年薪還被打！　台南勞局：勞檢違規依法裁罰

全國第一個動畫小提燈「龍光柵現」　屏東燈節海報超搶眼

屏東縣38人報名國中小學校長　各錄取3人…縣府網站公告

自行車系列＋雲端漫步路跑　太平山今年2體育活動評選過關　

台東在地企業回饋原鄉　捐贈達仁鄉衛生所全新救護車

為榮民眷寒冬送暖　環島手作饅頭來到台東

日本石川震災遊戲商紛捐款　寶可夢公司豪捐5000萬日圓

高雄立委候選人掃街...支持者狂放鞭炮　無辜車輛燒起來

指甲凹陷、有黑線要注意！醫點名「指節像棒槌」：恐是肺癌

男人劈腿可以原諒嗎？　鍾欣怡霸氣「一招KO渣男」：千萬不要回收

東亞銀行：香港今年經濟成長3.5%　下半年才會跟進美國降息

台南最美落羽松林1／20登場！加碼看繽紛花海　必吃在地6小吃先收藏

載「粽色毛毛狗」回家疼！養1年變「巨無霸牛魔王」依偎腿上撒嬌

范雲認郭璽「老女人說」性別歧視　反問馬文君：解釋洩密了？

爸媽幫女兒點飲料！外送員竟伸狼爪狠捏嫩乳2次　她怕爆狂洗澡2hrs

家裡有房了　她手上有200萬「要再買1間嗎？」一票點頭：不嫌多

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

地方熱門新聞

王金平、邱毅站台力挺李全教

獨／穿夾腳拖登山　男子摔斷腿

陳其邁：選舉不是實驗不能重來

選戰衝刺過世父親老同事助選送暖姚正玉

20公升罈裝金門高粱限量賣！抽9999位幸運兒

震撼空拍曝！賴清德高雄造勢人潮溢出

柯文哲、侯友宜相隔一條街互拚人氣

馬文君點必勝達摩左眼珠祈求五連霸

直擊柯文哲瑞豐夜市拜票！粉絲暴動了

選前黃金周！林右昌基隆助陣鄭文婷

5千人10分鐘拔光3萬條蘿蔔　畫面震撼

新北三峽居住新境界　7439戶受益迎來污水接管

南投13衛生所　去年起免費心房顫動篩檢2萬人

新選擇！越南餐廳首度推年菜預購　圍爐主角竟是肉粽

更多熱門

相關新聞

夜遊「奇幻大津」　1/23起屏東高樹登場

夜遊「奇幻大津」　1/23起屏東高樹登場

屏東縣政府今年打造屏北全新的文化觀光品牌「奇幻大津」，將於1月23日至2月25日在高樹鄉首度登場，結合在地文化、歷史及產業特色，透過互動裝置設計與光影變幻，帶來一場沉浸式的奇幻饗宴。入場票於1月9日中午12:00於ibon售票系統及OPEN POINT APP開賣。

網購「陽性快篩」詐保　16人騙得144萬

網購「陽性快篩」詐保　16人騙得144萬

屏東增劃裝卸貨停車格　開放申請週日停車

屏東增劃裝卸貨停車格　開放申請週日停車

大陸恢復台灣石斑魚輸入　屏縣府平常心看待

大陸恢復台灣石斑魚輸入　屏縣府平常心看待

屏東跨年卡司出爐　人氣歌手黃明志獻唱

屏東跨年卡司出爐　人氣歌手黃明志獻唱

關鍵字：

犬貓狂犬病疫注射屏東縣政府陽性

讀者迴響

熱門新聞

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

越南妹幫你洗「殘廢澡」只穿內褲就上

恐跌破8℃　直逼「寒流」時間曝

5星座「單身越久越難追」！天蠍性跟愛可以分離

55歲袁惟仁成植物人2年「意識不清」現況曝光！

《夜夜秀》最慘候選人！萬人看呆「敗票影片」

一票客人「穿越工地」排隊買手搖飲　網喊：真的夯爆

兒目睹媽與「弟弟」全裸滾床！衛生紙團成鐵證

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

即／國3交流道「1大4小車」連環撞！

林靖恩詭笑鬧飯店　10年前曾揭愛上李坤城原因

射完有抱抱？最美博士曝「後戲1重點」女友更愛你

大媽無視警語爬上「椅子樂譜」　駁二景點木頭斷了

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

救護車鳴笛「轎車不讓路」　患者過世

更多

最夯影音

更多
行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道
菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面