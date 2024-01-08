屏東縣犬貓免費狂犬病疫苗注射開始　未完成注射最高罰15萬

▲屏東縣犬貓免費狂犬病疫苗注射巡迴場次開跑 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府近期積極在各鄉鎮舉辦「犬貓狂犬病疫苗巡迴注射活動」， 1月16日起巡迴至泰武鄉、來義鄉、新園鄉，請飼主務必把握機會帶家中毛小孩至指定地點或動物醫院完成狂犬病疫苗施打。縣府提醒，依「動物傳染病防治條例」規定每年須為家中犬、貓及貂、浣熊等食肉目動物完成一次狂犬病疫苗施打，未完成者將處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

縣府動物防疫所指出，屏東縣有11個鄉鎮為狂犬病陽性區，且其中有6個鄉鎮發生過確診狂犬病之鼬獾抓咬傷人案件，狂犬病是人畜共通傳染病，發病後死亡率達100%，呼籲民眾高警覺，遵守「二不一要」原則，不接觸野生動物、不棄養寵物、要每年帶犬貓及食肉目動物接種狂犬病疫苗，若不慎遭疑似狂犬病動物抓咬傷，請用肥皂、清水沖洗並以優碘消毒傷口後盡速就醫，如發現傷亡野生動物請通報在地動物防疫機關，以保護毛孩及大眾健康安全。

屏東縣動物防疫所於每月最後一個星期三(上午8:00-12:00及下午13:30-17:30)，開放民眾攜帶有晶片登記的毛小孩前往免費施打狂犬病疫苗，但今年2月底適逢228連假，故提前一周，歡迎民眾2月21日攜帶犬貓到防疫所施打狂犬病疫苗。詳情請至屏東縣動物防疫所網站「狂犬病專區」查詢或洽詢08-7224109。



近期活動場次

泰武鄉

1月16日(二) 上午10:00-12:00 佳興村辦公處

1月16日(二) 下午14:00-16:00 佳平集會所

1月17日(三) 上午10:00-12:00 萬安村辦公處

1月17日(三) 下午14:00-16:00 泰武村辦公處

1月18日(四) 上午09:30-10:30 平和村辦公處

1月18日(四) 上午11:00-12:00 武潭村大廣場

來義鄉

1月23日(二) 上午10:00-12:00 新來義活動中心

1月23日(二) 下午14:00-16:00 古樓集會所

1月24日(三) 上午10:00-12:00 義林集會所

1月24日(三) 下午14:00-15:00 丹林集會所

1月24日(三) 下午15:15-16:15 文樂集會所

1月25日(四) 上午10:00-12:00 南和集會所

1月25日(四) 下午14:00-16:00 望嘉集會所

新園鄉

1月30日(二) 上午10:00-12:00 烏龍等四村聯合活動中心

1月30日(二) 下午14:00-16:00 新園鄉立圖書館共和分館小公園

1月31日(三) 上午10:00-12:00 後隆宮

1月31日(三) 下午14:00-16:00 仙隆宮涼亭

2月1日 (四) 上午10:00-12:00 新園新東聯合活動中心

2月1日 (四) 下午14:00-16:00 港墘辦公處

2月6日 (二) 上午10:00-12:00 田洋辦公處

2月6日 (二) 下午14:00-16:00 內庄辦公處

2月7日 (三) 上午10:00-12:00 港西善良宮

2月7日 (三) 下午14:00-16:00 五房辦公處