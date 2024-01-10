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志賀核電廠沿岸強震後掀「最高3m海嘯」　北陸電力：可能還有更多

▲▼日本石川縣志賀町由北陸電力公司營運的志賀核能發電廠在2024年元旦強震中部分受損。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 志賀核能發電廠在2024年元旦強震中部分受損。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本石川縣能登地區1日發生規模7.6強震，截至10日上午累計203人罹難，其中7人死於地震引起的災害，尚有68人失聯。震央附近的志賀核能發電廠事後不僅出現漏油等受損情形，如今更證實沿岸曾多次遭1至3公尺高的海嘯襲擊，所幸不影響安全性。

根據NHK，北陸電力公司表示，位於石川縣志賀町的志賀核電廠1日震後曾多次遭1至3公尺高的海嘯襲擊，不過高度皆低於地基，不影響核電廠安全性。

北陸電力根據志賀核電廠取水口水位計和地基前碼頭附近的波高計數據，分析海嘯到達的情形，於9日公布結果指出，1日地震發生25分鐘後的下午4時35分左右，約1公尺高的海嘯到達取水口及碼頭附近；1.5小時後的下午5時45分左右襲來最大海嘯，達到約3公尺。除此之外可能還發生多次，該公司正持續分析。

北陸電力2日曾表示，震後未發現水位計有明顯變動，後來改稱觀測到水位上升。不過志賀核電廠在海拔11公尺高的地基上設置4公尺高的防波堤，因此此次海嘯不會對廠房安全性造成影響。

另一方面，石川強震截至當地10日上午9時已造成203人身亡，包括珠洲市91人、輪島市81人、穴水町20人、七尾市5人、志賀町2人、能登町3人及羽咋市1人，其中7人死於相關災害，仍有68人下落不明。由於當地9日起持續降雨，土砂災害風險提升，石川縣也對此發布警報。

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